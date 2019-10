Macchinari per la produzione di gelati e ghiaccioli all’asta con Troostwijk

Milano, 18 settembre 2019 – Dopo aver gestito con successo le ultime aste relative al settore produttivo di carni e lavorati, Troostwijk, la più grande casa d’aste in Europa di macchinari e beni industriali, riconferma la sua expertise nel comparto alimentare con una nuova vendita relativa ad attrezzature per l’industria gelatiera.

Oltre 100 i lotti disponibili fino al 30 settembre tra macchinari per la produzione di gelati e ghiaccioli (Tetra Pak, Tecnogel, Tecnofreeze, Agriflex, Evapco, Klimagem, ecc.) e attrezzature per l'imballaggio (Rama, Vara, Vacuum Pumps Ecc.) provenienti dalla liquidazione volontaria dell’ex produttore di gelati e ghiaccioli Atigel Srl con sede a Ponso (PD) a seguito della chiusura completa dello stabilimento.



Pur restando uno degli alimenti più amati dagli italiani, che ne consumano annualmente circa 6 chilogrammi a testa, i dati rilasciati di recente dalla Coldiretti[1] evidenziano una flessione del settore che nel 2018 ha determinato la perdita del primato storico del Made in Italy.

L’analisi condotta in base ai dati Eurostat ha evidenziato infatti un crollo del 15% per la produzione italiana che ha toccato quota 435 milioni di litri collocandosi al terzo posto in Europa dopo il sorpasso della Francia (451 milioni di litri) e della Germania (494 milioni di litri).



In questo contesto altalenante si inserisce la nuova asta gestita da Troostwijk sul territorio veneto, dove tra attrezzature per la lavorazione degli alimenti, macchine per il raffreddamento e il congelamento dei prodotti ed impianti per il confezionamento non mancano ottime occasioni di vendita.



Tra i lotti all’asta si segnalano in particolare:



- LOTTO N° 7: 2004 Tecnofreeze MP2400 Impianto di miscelazione HTST

- LOTTO N° 40: 2007 Tetra Pak - Hoyer Frigus SF600 mantecatore continuo

- LOTTO N° 41: 2001 Tetra Pak - Hoyer Frigus 600 mantecatore continuo

- LOTTO N° 42: 2012 Tecnofreeze CF600I mantecatore continuo

- LOTTO N° 43: 2008 Tetra Pak - Hoyer Hoyer comet linea gelato coppetta/cono

- LOTTO N° 45: 2006 Tetra Pak Straightline 800C linea gelato biscotto e stecco

- LOTTO N° 60: 2001 Gram / Sidam Polo 8 linea ghiaccioli



I lotti potranno essere visionati il 23 e il 24 settembre dalle 10.00 alle 17.00 previo appuntamento con l’ufficio Troostwijk di Milano: info@troostwijk.it



Tutti i dettagli della vendita sono disponibili su: https://www.troostwijkauctions.com/it/assets-ex-atigel-in-voluntary-liquidation-due-to-retirement--ice-cream-manufacturing/01-30087/