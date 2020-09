Macerata aderisce alla Settimana Europea dello sport

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di favorire il movimento e l’attività fisica di cittadini di ogni età

MACERATA – Venerdì 25 settembre nuovo appuntamento con l’iniziativa “Salute in cammino”. Il via alla manifestazione sarà dato dal piazzale dietro la chiesa del Quartiere Vergini alle 21.30.



Si tratta di un progetto organizzato dall’U.S. Acli Marche, dall’U.S. Acli provinciale di Macerata, dalla Scuola italiana di camminata sportiva e dall’Asd Green Nordic Walking col patrocinio dell’amministrazione comunale, e realizzato grazie ad un contributo di Coop Alleanza 3.0.



L’iniziativa di venerdì 25 settembre è però particolare in quanto coincide con la “Settimana Europea dello sport”.



Si tratta di una manifestazione lanciata nel 2015 dall'Unione europea che promuove lo sport e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei.



L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è quello di favorire il movimento e l’attività fisica di cittadini di ogni età riconoscendo proprio al movimento un importante valore in termine di prevenzione della salute.



La partecipazione alla camminata (della durata di circa un’ora) è gratuita. Per ulteriori informazioni si possono consultare il sito www.usaclimarche.com, la pagina facebook “Unione Sportiva Acli Marche” oppure chiamare il numero 3482407754.