Mad Vintage, la Band Rock del momento!

Mad Vintage, un rock emozionante accompagnato da una splendida coreografia!

Stefano Locri, Gianluca De Lorenzo, Vincenzo Middonti, Michele Ventrice, Ilario Ierace. Loro sono i Mad Vintage, la band rock Calabrese che approda in modo positivo nel circuito Nazionale di musica Italiana e nel panorama Rock. Le tante esibizioni live della Band, rendono testimonianza di come il pubblico ha apprezzato le

loro canzoni, seguendoli ovunque anche nei Social Network. I Mad Vintage sono presenti sul mercato discografico mondiale con i loro brani inediti, in vendita in tutti i Digital Store e presenti anche sul grande palco Internazionale di musica Big della piattaforma Vevo.com. Emozioni, belle canzoni, testi significativi, meravigliosa coreografia, sono dei valori importanti per ogni band emergente che si affaccia per la prima volta nel mondo della musica e i Mad Vintage hanno tutte le carte in regola per poter padroneggiare sul mercato discografico Nazionale, perchè no, anche Internazionale! La band ha già una vasta cerchia di ammiratori pronti a sostenerli e l'etichetta discografica SPC Sound e il produttore Silvio Pacicca, fanno il loro lavoro cercando di sostenerli concretamente ed ufficializzarli sul mercato. Tra i tanti loro lavori citiamo, "All'origine", il loro Album, "Luna II" e "Spingersi al limite" e i rispettivi video clip pubblicati su Vevo. Oltre ai loro concerti, gli eventi piu' significativi che hanno permesso alla band di ufficializzarsi in termine di immagine sono sicuramente il Sanremo Rock 2017 come finalisti e una esibizione presso il locale Riverside di Roma dove era presente il Maestro e noto Autore televisivo Mediaset Stefano Jurgens che ha subito valorizzato la band. Di recente, i Mad Vintage si sono ritirati per così dire in studio per la realizzazione di un nuovo album che solo qualche giorno fa, hanno deciso di rivelare il titolo, "Ex 97". Da qui, viene tratto un singolo dal titolo

"Un'altra città" che verrà distribuito e promozionato dalla SPC Sound nei migliori negozi online, con un Radio date Nazionale, dove la Band settimanalmente sarà in nostra compagnia in tutte le emittenti radiofoniche, pertanto, sarà possibile conoscerli meglio, ma sopratutto, ascoltare le loro stupende canzoni! Tante news in

arrivo sui Mad Vintage che pian piano verranno svelate, ma al momento facciamo loro un enorme in bocca al lupo, continuando ad ascoltare le loro stupende canzoni.