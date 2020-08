Maddalena Crippa porta Didone a Fano

Progetto Eneide Un Racconto Mediterraneo

ENEIDE UN RACCONTO MEDITERRANEO: Maddalena Crippa a Fano, ex Chiesa di San Francesco.





"Canto la lotta di un uomo che, profugo da Troia

la storia spinse per primo alle sponde del Lazio:

la violenza celeste, e il rancore di una dea nemica,

lo trascinarono da un mare all’altro, da una terra all’altra,

di guerra in guerra, prima di fondare la sua città

e di portare nel Lazio la sua religione: origine

del popolo latino, e albano, e della suprema Roma.

Tu, spirito, esponi le intime cause: per quale offesa

o per quale dolore, la regina degli dèi obligò quell’uomo

così religioso, a dover affrontare tanti casi,

tante fatiche: miseria di passioni nei cuori celesti!"



(Traduzione Pier Paolo Pasolini).



Il progetto ILIADE ODISSEA ENEIDE UN RACCONTO MEDITERRANEO, a cura di Sergio Maifredi, una produzione Teatro Pubblico Ligure, offre un panorama articolato e moto impegnativo dei grandi capolavori che hanno segnato la nostra storia.



Ogni libro del poema è affidato ad un diverso interprete, un vero "moderno cantore": Nicola Gardini, Francesco Bianconi, Paolo Rossi, Giuseppe Cederna, Maddalena Crippa, Laura Lattuada, Amanda Sandrelli, Tullio Solenghi, Massimo Wertmuller, David Riondino e Dario Vergassola.



Regia di Sergio Maifredi

Direttore di produzione: Lucia Lombardo.

Consulente letterario Andrea Del Ponte.











Dal Libro IV del capolavoro virgiliano Maddalena Crippa ha offerto una prova di grande impegno culturale e politico, trovando nella programmazione di AMat Marche e nel Progetto TAU - Teatri Antichi Uniti un luogo assolutamente perfetto, la ex Chiesa di San Francesco a Fano.





Vivendo la vicenda tragica di Didone ed il viaggio di Enea come non riflettere sulla storia di questa Europa e di questa stessa Italia nate da grandi e drammatiche migrazioni attraverso il Mare Nostrum?



Come non ricordare tutto questo ancora oggi, annullando non solo il passato ma anche il nostro futuro?