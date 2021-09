Madonna ha scelto la Puglia per festeggiare i suoi 63 anni

Madonna: la cantautrice statunitense ha scelto l'Italia come location per il suo party di compleanno, nello specifico la Puglia meta di tante altre sue vacanze.

La star di fama mondiale ha festeggiato il suo sessantatreesimo compleanno a Borgo Egnazia, in Puglia, come nel 2017. Il mega party è stato un successo di maschere, balli e musica. A festeggiare con la pop-star c'erano tutti i figli, ma anche gli amici più stretti e il giovane fidanzato Ahlamalik Williams.



La cantante il 16 agosto ha quindi spento le candeline nel relais in provincia di Lecce, location già nota grazie al matrimonio tra Justin Timberlake e Jessica Biel nel 2012.



Madonna ha pubblicato sui propri social foto e video dei festeggiamenti, arrivando a più di 500mila like in meno di ventiquattro ore.



Nel corso della serata, Madonna annuncia un accordo con Warner Music Group, una partnership globale che comprende l'intero catalogo di musica finora registrata dalla Regina del Pop.



L'accordo vede l'artista tornare a collaborare con l'etichetta con cui aveva debuttato nei primi anni di carriera, ai tempi delle prime hit come "Holiday", "Lucky Star" e "Borderline", incluse nell'album d'esordio pubblicato un anno prima del grande successo, nel 1983, di "Like a Virgin".



