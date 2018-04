Magie al Borgo 2018 - 18esima Edizione - Festival Internazionale d'Arte di Strada

Torna a Costa di Mezzate (BG) il 27,28,29 aprile il Festival d'Arte di Strada per tutta la famiglia.

#MAGIEALBORGO2018



L’Associazione “Feste in Costa”, ente promotore che unisce le associazioni di volontariato del paese e l’Amministrazione comunale, è lieta di festeggiare la XVIII edizione di Magie al Borgo Festival Internazionale d’Arte di Strada, dal 27 al 29 aprile 2018 nel borgo storico di Costa di Mezzate (BG).



Giunge alla sua maggiore età il festival di buskers che anche quest’anno, con la partecipazione di 15 compagnie e 4 artisti off, animerà il borgo medievale in collaborazione con il Comune di Costa di Mezzate, il sostegno della Fondazione della Comunità Bergamasca e i patrocini della Provincia di Bergamo e della Regione Lombardia.



Un traguardo importante per Magie al Borgo e per Lorenzo Baronchelli, direttore artistico, che ha selezionato artisti da tutta Europa ma anche da tutto il mondo per un totale di 62 repliche tra il venerdì e la domenica. Si confermano quindi l’internazionalità della manifestazione ma soprattutto la sua trasversalità nell’accoglienza di turisti, curiosi e famiglie da tutta la provincia e non solo.



Tutti gli artisti presenti alla manifestazione sono stati selezionati con cura per garantire una line up di qualità.



In particolare si segnalano Le Cirque Inextremiste, compagnia circense francese dallo spirito delirante che, con umorismo reale e graffiante intratterrà il pubblico con la propria innovativa idea di circo: acrobazie con bombole del gas e assi non se ne sono mai viste!



Da Brasile, Germani e Spagna arrivano, invece, LPM. Questi tre ragazzi con il loro Piti Peta Hofen Show stanno incantando il mondo. Un mix di 3 stili personali di giocoleria, completamente diversi, caratterizzati dal gioco teatrale, dall’improvvisazione e dall’ossessione degli oggetti.



Per far morire il pubblico di paura, invece, arriva dall’Olanda il Close Act Theatre con i suoi Saurus. Creature che si credevano ormai estinte torneranno a popolare Costa di Mezzate, facendo rivivere emozioni primordiali…



Dall’Italia si segnala la presenza di Andrea Cerrato che, cresciuto nella scuola del prestigioso Cirko Vertigo (Torino), si diploma come performer di professionale nella disciplina di Roue Cyr. Andrea starà a Costa tutta la settimana per una residenza artistica in collaborazione con la nostra Direzione Artistica.



Venerdì sera inedito per questa 18esima edizione del Festival. Dalle 21 alle 23 le piazze e le vie del paese saranno animate da artisti a cappello selezionati per la nostra sezione OFF.



#NONSOLOMAGIE



La grande festa di quest’anno si caratterizzerà per alcune simpatiche novità che si aggiungeranno al già ricco programma di teatro di strada, circo e musica. L’intento è quello di avvicinare un nuovo pubblico al borgo con l’aiuto di situazioni e atmosfere non convenzionali, ma complementari all’atmosfera del Busker Festival.



Gli appuntamenti e i protagonisti di #nonsolomagie:



Giovedi 26 aprile, dalle 20.30 alle 23.30, We Run Magie al Borgo con i “We Run Bergamo”: l’inaugurazione della diciottesima edizione del Festival si apre, dopo la scopertura dello stemma, con un appuntamento dei famosi runner bergamaschi che hanno preparato 10km di corsa per le vie del borgo con 4 stazioni di esercizi di body weight. Partenza e rientro in Cascina Fuì, dove a fine allenamento il bar sarà ancora aperto per un drink (o due). Per informazioni: www.facebook.com/WeRunBergamo/



Sabato 28 aprile, dalle 10.00 alle 11.00, Saluto al sole con “GOOD VIBES Yoga&Balance” di Alessia Ghidelli: sdraiati su un bellissimo prato verde e sotto lo sguardo del drago, Alessia terrà una pratica di yoga vinyasa aperta a curiosi e già praticanti. Un’ora dedicata al respiro che definisce il movimento del corpo. Una lezione per illustrarci il raccoglimento e la meditazione giusta a sollecitare il corpo a diventare elastico, mobile e forte. Per informazioni: info@goodvibesyoga.it



Sabato 28 aprile, dalle 15.00, Scatte le nostre magie: un’altra novità di quest’anno è stata la call to action verso appassionati di fotografia a cui il Festival ha dedicato un privilegio molto bello: la possibilità di diventare per un giorno fotografi ufficiali di Magie al Borgo 2018. L’associazione promotrice ha messo a disposizione 25 accrediti speciali per instagramers e igers (disponibili su Eventbrite www.eventbrite.com #magieaborgo2018) e ha scelto di regalare insieme al ticket (naturalmente gratuito) un #kitdimagie, contenente: un gioco dell’oca simbolo del festival, un buono omaggio per un bicchiere di spuma nera e l’adesivo della 18esima edizione di Magie al Borgo. Un modo tutto digitale di vivere la magia senza dimenticare il passato.



Da venerdì 27 a domenica 29 aprile, chi è nato nel 2000 proprio come Magie al Borgo, avrà diritto a pane e nutella gratuiti ai chioschi della manifestazione, basterà ritirare un gettone all’infopoint in piazza XXV aprile che sarà rilasciato esibendo la carta di identità, per poter richiedere la golosità. Festeggiamo i nuovi maggiorenni che verranno a trovarci durante il Festival. Fatevi avanti! Non siate timidi!





EDIZIONE 2018 – IL TEASER, PER UN FESTIVAL SEMPRE PIU’ DIGITALE



Dall’edizione 2017 il festival viene raccontato con un piano editoriale ad hoc a circa un mese e mezzo dall’apertura dei lavori con i profili social Instagram e Facebook e continua a essere raccontato grazie agli scatti dei visitatori che realizzano emozionanti storytelling digitali. L’esperienza digital è arricchita quest’anno dalla realizzazione di un teaser la cui produzione ha coinvolto il borgo e i suoi abitanti. Presentiamo durante questa conferenza stampa “La più grande delle Magie” teaser trailer diretto da Federico Rodelli, regista emiliano, diplomato in Regia alla Civica Scuola di Cinema di Milano, già premiato al Brescello Film Festival nel 2014, al Parma Fil Festival nel 2013 con il corto “L’altro cibo” e selezionato all’EuroAsia ShortFilm Festival di Washington DC, al Canadian Film Institute di Ottawa e a Sguardi Altrove Film Festival a Milano. Federico sta lavorando all’editing di “Sul Fiume” un documentario ambientato sul fiume Pò. Il teaser di Magie al Borgo racconta della più grande delle magie, ossia, dell’osservare la realtà con gli occhi di un bambino, l’unico filtro capace di scovare in ogni luogo e in ogni situazione la meraviglia e lo stupore tipico di chi guarda con ingenuità e freschezza la realtà intorno a sè. Chi se non un bambino? La produzione ha potuto appoggiarsi ai volontari di Feste in Costa ma soprattutto ai 3 attori protagonisti, i piccoli Benedetta, Asia e Oscar che hanno preso parte alle riprese con entusiasmo e ottimi risultati. Il video verrà condiviso dopo la premiere sui social e sul canale youtube del Festival, inaugurato per tale occasione.



RINGRAZIAMENTI



Come ogni anno un ringraziamento speciale va a tutti i volontari e collaboratori che con impegno, costanza, creatività e tanto affetto rinnovano di 365 giorni in 365 giorni una manifestazione diventata grande soprattutto per e grazie a loro.



Appuntamento a Costa di Mezzate il 27,28,29 aprile!



Licenza di distribuzione scelta:

Creative Commons - Attribuzione-Non commerciale 2.5