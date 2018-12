MagneticDays Incontra i Campioni dello Sport

14 Dicembre 2018 Montepulciano (SI), MagneticDays presenta il suo innovativo Sistema di allenamento 100% Made in Tuscany presso la Sala Conferenze BBC

Coniugare scienza, salute, innovazione, benessere e miglioramento della prestazione sportiva.

E' questo l'obiettivo di MagneticDays - brand aretino sviluppato con la mission di realizzare soluzioni innovative nel settore dell'allenamento ciclistico indoor - che venerdì 14 dicembre p.v. dalle ore 17:30 nella Sala Conferenze della Sede Banca BCC Valdichiana di Montepulciano (Siena) incontrerà alcuni personaggi sportivi come Nico Valsesia (specialista di Endurance), Sabrina Schillaci (Ultracycling), Jonathan Ciavattella (Triatleta PRO) e Pier Alberto Buccoliero (Nazionale Italiana Paratriathlon), che racconteranno le loro imprese sportive ed il loro modo di allenarsi indoor grazie ad uno strumento innovativo come il JARVIS, l'unico home trainer dall'approccio scientifico dedicato alla salute, al benessere e al miglioramento della prestazione sportiva.



La serata sarà anche l'occasione per presentare a tutti i partecipanti la filosofia di allenamento targata MagneticDays che ha rivoluzionato totalmente il concetto di rullo per bici, elevandolo ad un vero e proprio laboratorio scientifico e strumento indispensabile per un allenamento di pura qualità, totalmente personalizzato per le esigenze di tutti (amatori e professionisti) e dedicato a coloro che vogliono ottenere non solo risultati importanti in bicicletta ma soprattutto un livello ottimale di benessere fisico e mentale.