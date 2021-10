Nuovo singolo per la storica -band Salentina Mama Ska....

Ufficializzata la data di uscita del nuovo singolo dei 'Mama Ska' in collaborazione con Don Rico 'Sud Sound System'. Dal 9 Ottobre sarà online su tutte le piattaforme digitali.



"Effettivamente" è il titolo del nuovo brano targato Mama Ska, sarà online anche sul proprio canale Youtube della Band con un Videoclip ufficiale, Regia Eugenio Pranzo, girato interamente nella splendida location "Ficodindia Beach", Laghi Alimini, Otranto.



La Band, appena tornata da 'Sanremo Rock' è stata premiata con il brano "Cielo di Puglia" come miglior brano radiofonico nella 34esima Edizione della kermesse Sanremese svoltasi al Teatro Ariston.



Per rimanere aggiornati: http://www.facebook.com/MamaSkaOfficial