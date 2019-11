Man’s World | Taste Experience: i brand 2019

28 novembre - 1° dicembre | Superstudio Più – Milano Le eccellenze del food & beverage, dell’intrattenimento, del design, della tecnologia, dell’automotive e del lusso tutte insieme nella stessa manifestazione. Quattro giorni per ritagliarsi del tempo per sé stessi, divertirsi, scoprire i menu di rinomati ristoranti milanesi e vivere appieno le proprie passioni.

La Taste Experience vedrà partecipi 5 rinomati ristoranti della città: Attimi by Heinz Beck, Gong, Langosteria, La griglia di Varrone e Terrazza Calabritto.

Partner di Man’s World Taste Experience: Radio Monte Carlo (radio ufficiale) Italo (partner tecnico) e Pasabahce.



Di seguiti i partner del settore food della kermesse:



ARTIGIANI DEL RESTAURO

Artigiani del Restauro è un’officina meccanica con una base industriale e un carattere fortemente artigianale, specializzata nel restauro e nella vendita di affettatrici d’epoca a marchio Berkel; un laboratorio con un’elevata competenza tecnica e una conoscenza specializzata di materiali, componenti e prodotti. Artigiani del Restauro nasce dall’esperienza di Slayer Blades S.r.l. – realtà di riferimento nella produzione di lame per uso domestico, professionale e industriale attiva dal 1979 – e dalla passione del titolare per il restauro di affettatrici d’epoca.

artigianidelrestauro.it



CALVISIUS

Calvisius unisce a una lunga ed onorata tradizione artigianale italiana l’impiego di tecnologie sostenibili. Da oltre quarant’anni, le mani esperte dei nostri Maestri Salatori si prendono cura con passione del nostro caviale di prima scelta, utilizzando metodi di produzione all’avanguardia e tecniche di lavorazione manuali in grado di mantenere intatte le caratteristiche organolettiche, la genuinità e la freschezza del migliore “Calvisius Caviar”.

calvisius.it



EL VIEJO CONTINENTE

Il marchio El Viejo Continente nasce dalla pluriennale esperienza nel mondo del tabacco e dalla grande passione di Daniel Guerrero, proprietario del marchio e master blender. Attualmente El Viejo Continente conta 4 linee di sigari Premium, fatti completamente a mano, distribuiti in 30 nazioni in tutto il mondo. In Italia arrivano ad inizio 2019 grazie alla collaborazione tra Lorenzo Venegoni (importatore) e Stefano Bertini (titolare del deposito fiscale BLS di Milano), sono attualmente distribuiti nelle migliori tabaccherie specializzate lungo tutto lo stivale.

elviejocontinente.com



FOOD NETWORK

Food Network è il canale di intrattenimento interamente dedicato al mondo del food. Il canale vuole essere la destinazione di prima scelta per tutti gli amanti del cibo con la missione di condividere la passione e la gioia dello stare insieme a tavola. Su Food Network puoi cucinare ricette facili e divertenti, viaggiare alla scoperta di mondi culinari lontani, divertirti con i suoi volti e i suoi programmi sempre soprendenti. Perchè “insieme c’è più gusto!”. Food Network, canale televisivo numero 33, sarà presente al Man’s World con il suo air stream per offrire gustosi panini gourmet. Nel menu una special edition d’eccellenza: un panino ideato e firmato da Marco Bianchi per l’occasione. Lo stesso Marco Bianchi sarà presente all’evento presso l’air stream Food Network venerdì 29 Novembre alle 20.00 e realizzerà uno show cooking per raccontare i consigli e i segreti della sua cucina healthy. A seguire i fan avranno la possibilità di incontrare Marco in un meet&greet.

foodnetwork.it



PALAZZO DI VARIGNANA

Palazzo di Varignana si apre al mondo del gusto per offrire una linea di prodotti di eccellenza ispirata alla vocazione storica del territorio. La propria azienda agricola coltiva poderi che si estendono sui colli di Bologna, attorno al Resort, per circa 300 ettari, dando vita a prodotti autoctoni a km 0 di alta qualità, tra cui un eccellente olio extravergine di oliva. Il progetto si completa con una accurata selezione di prodotti realizzati con la collaborazione di primarie aziende che condividono i valori di Palazzo di Varignana volti alla ricerca della tradizione e dell’alta qualità.

palazzodivarignana.com



PESCHERIA SPADARI

Pescheria Spadari è la storica pescheria di Milano situata in pieno centro storico della città a pochi passi dal Duomo, nell’omonima via. L’attività nasce come vendita di prodotti ittici, grazie alla passione che la contraddistingue e identifica da più di 80 anni, garantendo qualità, servizio e freschezza dei prodotti ai clienti. In Pescheria Spadari l’attività di somministrazione è nata inizialmente per il pranzo, dove è possibile fare un business lunch a base di primi, secondi, fritture e grigliate miste. Successivamente si è sviluppata l’idea di creare il Bistrot serale dove oltre ai primi e secondi preparati dai nostri cuochi, si possono degustare ottime cruditè di mare con un’ampia selezione di ostriche. Nel corso degli ultimi anni Pescheria Spadari si è adeguata ai trend di consumo offrendo ai propri clienti servizi a domicilio come ad esempio la consegna del pescato a casa.

pescheriaspadari.eu



PUJJE – OLIO EVO

L’ Olio Evo Pujje ha un cuore. Il cuore di chi lo ha immaginato e poi creato. Il cuore della Puglia da cui prende il nome: Pujje significa Puglia nelle origini del dialetto tarantino. E’ da Taranto infatti che giunge, un tempo culla della Magna Grecia. Lo chiamano “l’Olio degli Dei”, perché i suoi prodotti incarnano le Divinità della Mitologia Greca: Anfitrite una bellissima ninfa marina, Rea la dea della terra, Helios il dio della luce e del calore. Un olio extra vergine d’eccellenza, che trae ispirazione dal passato, ma è modernissimo. Rispetta la memoria, ma guarda dritto avanti. Tre diverse varietà: più delicato, soave, leggero, amabile, gentile e di bianco vestito Anfitrite; più deciso, intenso, forte, vigoroso e di nero ornato Rea; più vivace, dolce, profumato, gustoso e di oro fregiato Helios. Tutti protetti dalla luce, grazie a una bottiglia in vetro spessorato, verniciato e serigrafato, in tre formati da 500, 200 e 50 ml, quest’ultimo perfetto per la valigia e la borsetta. Un Evo sofisticato, trendy e sartoriale, ideale per un regalo o un wedding favor, perché custodito in un ricercato ed elegante astuccio. Un packaging che si può personalizzare anche con preziosi swarovsky e una volta consumato l’olio, si può persino riciclare, per diventare una lampada, un vaso per i fiori, un porta candele oppure un dosatore per il sapone. Pujje è un lusso da assaporare, un gioiello raro da portare in tavola e non solo.

pujje.it



RIVO

RIVO Gin viene realizzato con botaniche raccolte a mano nei prati attorno al lago di Como. RIVO è un gin mediterraneo perfetto sia in miscelazione che in un G&T. RIVO Gin è il gin italiano più premiato al mondo.

VENTI è l'unico amaro realizzato esclusivamente con piante raccolte in Italia. Venti botaniche, ciascuna ispirata da una delle 20 regioni italiane, sapientemente unite per raccontare una storia tutta italiana.

rivogin.com



ZAFFERANO DEL CARDINALE

Zafferano del Cardinale vanta 40 anni di storia nell'ambito del commercio di spezie, grazie all'esperienza del fondatore Beppino Fargion che dal 2005 ha passato il testimone alla figlia Raffaella. Il nostro zafferano purissimo e selezionato viene coltivato sulle pianure spagnole della Mancha e nella regione iraniana di Khorasan. I pistilli vengono estratti manualmente entro 12 ore dal raccolto dei fiori; una tradizione antica e faticosa che garantisce il massimo della qualità al nostro prodotto. E' per questo motivo che il nostro zafferano viene utilizzato da anni nelle cucine di molti ristoranti stellati di Milano e dintorni. La costante ricerca della qualità e la passione per il nostro prodotto sono i punti di forza che ci contraddistinguono.

zafferanodelcardinale.com



INFO PUBBLICO

Man’s World Taste Experience

Superstudio Più | Via Tortona, 27 - Milano

Giovedì 28 novembre: 19.00 - 24.00

Venerdì 29 novembre: 19.00 - 24.00

Sabato 30 novembre: 12.00 - 24.00

Domenica 1 dicembre: 12.00 - 15.00



Biglietti in vendita su www.ticketmaster.it, www.mansworld.com, www.tastefestivalsitalia.com e disponibili da mercoledì 30 ottobre con prezzi a partire da 18 euro per il biglietto standard e 60 euro per il biglietto Vip.



Per ulteriori informazioni:

Digital PR a cura di Blu Wom Milano

www.bluwom-milano.com

p.fabretti@bluwom-milano.com