Mancini Pastificio Agricolo, Mieli Thun e Salumi Bettella nella shortlist italiana per il premio Respected by Gaggenau 2021

Gaggenau, storico marchio del design di lusso e pioniere in campo tecnologico, annuncia la shortlist dei quindici candidati europei – di cui 3 italiani – che concorrono per il prestigioso riconoscimento "Respected by Gaggenau 2021" e che si sono distinti nei campi della cucina e della gastronomia, della viticoltura e del design.

Il premio rappresenta l’impegno di Gaggenau nel sostenere e collaborare con quegli artigiani per i quali la qualità è al primo posto; dagli allevatori di specie rare o con metodi sostenibili, agli artigiani che realizzano manufatti straordinari. Gaggenau si impegna a valorizzare queste realtà e le loro attività, facendoli entrare in contatto con il parterre di prestigiosi clienti del marchio.



La shortlist dei finalisti è stata stilata seguendo un procedimento rigoroso, che ha visto un gruppo di importanti opinion leader provenienti da tutta Europa misurare gli artigiani secondo criteri che corrispondessero ai valori del marchio Gaggenau. Le candidature sono state valutate dal Global Curator Board, composto da Sven Baacke, Head of Design di Gaggenau, Sarah Abbott MW, esperta di viticoltura, e Tom Parker Bowles, critico culinario. Alla guida di questa autorevole giuria anche il Dr. Peter Goetz, Global Managing Director di Gaggenau. Il board ha quindi scelto dalla rosa iniziale di candidati i 15 finalisti che compongono la shortlist.

Tra i 15 candidati che concorrono per il premio finale, l’Italia è rappresentata da tre eccellenze del mondo della gastronomia, ovvero Azienda Agricola Bettella, Mancini Pastificio Agricolo e Mieli Thun:



• Azienda Agricola Bettella: produttori di carni e salumi di puro suino extra pesante secondo la filosofia Maiale Tranquillo, www.salumibettella.it

• Mancini Pastificio Agricolo: produce pasta solo con il grano che coltiva direttamente nei campi che lo circondano nel cuore delle Marche, www.pastamancini.it

• Mieli Thun: produce mieli monofloreali e nomadi; i mieli vengono raccolti nel momento della massima fioritura in 60 luoghi diversi per ricercare la migliore espressione floreale e territoriale, www.mielithun.it



“La qualità di Mancini Pastificio Agricolo è indiscutibile, grazie a un prodotto che si distingue da molti altri produttori per la qualità, la ruvidità e la capacità di trattenere i sapori dei diversi sughi, oltre al sapore della pasta stessa, e una cottura al dente perfetta”, commenta il curatore Luigi Taglienti, chef stellato e ambassador di Gaggenau. “Questo brand rappresenta il perfetto esempio di azienda che ha saputo bilanciare perfettamente due mondi così diversi come tecnologia e artigianato nel rispetto delle tradizioni”.



“Azienda Agricola Bettella e Mieli Thun sono due realtà che ho voluto proporre perché condividono entrambe un grande rispetto per l’ambiente e la materia prima di altissima qualità. I prodotti di Salumi Bettella fin dalle origini, nel 2010, sono realizzati con procedimenti che non perseguono l'allevamento intensivo ma anzi ricercano un metodo più etico, diventando un esempio di rispetto: il nome "Maiale tranquillo" non è soltanto un marchio ma una vera filosofia di vita”, aggiunge la curatrice Anna Morelli, direttore di Cook_inc. “Mieli Thun si distingue per la realizzazione dei propri prodotti attraverso una profonda connessione con la natura. Il marchio infatti porta avanti una narrazione rivoluzionaria, originale, contemporanea, essenziale ed elegante, in cui il miele diventa un ingrediente che può essere utilizzato ogni giorno in molti modi e in diversi momenti della giornata”.

“Grazie alla grande competenza dei nostri curatori, l’Italia ha saputo presentare dei candidati che sono dei bellissimi esempi di unicità, maestria e vocazione all’eccellenza,” spiega Erica Sagripanti, Product & Brand Communication Manager di Gaggenau Italia. “In questa seconda fase di Respected by Gaggenau siamo orgogliosi che per il campo della cucina e della gastronomia siano state selezionate come finaliste del premio ben tre realtà produttive del nostro Paese: si sente spesso dire che la cultura passi anche attraverso il cibo e in questo senso Mancini Pastificio Agricolo, Mieli Thun e Gaggenau



Salumi Bettella hanno fatto della valorizzazione del territorio e dell’altissima qualità dei propri prodotti le colonne portanti del loro business”.

Tra i quindici finalisti saranno poi scelti i tre vincitori del premio Respected by Gaggenau 2021 – uno per ognuno dei tre ambiti, ossia gastronomia, viticoltura e design. I tre vincitori diventeranno partner ufficiali del marchio a livello globale e per ognuno di essi Gaggenau realizzerà un pacchetto di comunicazione a sostegno del loro business, con un servizio fotografico e un video in grado di mettere in luce le rispettive attività, presentandole al raffinato pubblico del brand.



I tre vincitori saranno annunciati a marzo 2021.

La lista completa dei candidati europei in shortlist è disponibile sul sito Gaggenau: https://www.gaggenau.com/it/experience/inspiration/respected/nominees



Informazioni su Gaggenau

Gaggenau produce elettrodomestici professionali, di altissima qualità ed è al contempo simbolo di innovazione tecnologica e design “Made in Germany”. L’azienda, la cui origine risale addirittura al 1683, rivoluziona l’universo degli elettrodomestici portando caratteristiche professionali nelle case di chi ricerca la differenza, anche nella cucina privata. Il successo delle sue soluzioni si fonda sull’innovazione tecnologica e su un design dalle forme pure e lineari, associati a un’elevata funzionalità. Dal 1995 Gaggenau fa parte del gruppo BSH Hausgeräte GmbH, con sede centrale a Monaco, in Germania, ed è presente in più di 50 Paesi in tutto il mondo con 24 flagship store nelle principali metropoli.

La differenza ha nome Gaggenau.

www.gaggenau.it