Giovedì 13 gennaio 2022 ore 17.45 In presenza al Teatro Colosseo di Torino (via Madama Cristina 71) e in diretta streaming su www.giovediscienza.it Con Dario Bressanini, chimico e divulgatore - Università degli Studi dell’Insubria e Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice, Frame - divagazioni scientifiche

Quando parliamo di cibo definire che cosa è naturale è molto più complesso di quanto si possa credere. È davvero naturale un alimento che contiene solo ingredienti naturali? E se uno di questi ingredienti naturali viene replicato in laboratorio? Come considerare invece quegli ingredienti manipolati e trasformati per mano umana?



Il cibo è protagonista a GiovedìScienza, lo storico format di divulgazione scientifica nato a Torino con l’intento di rendere la scienza chiara, semplice e sempre più accessibile, che il 13 gennaio 2022 dedica un appuntamento a food e alimentazione: MANGIARE “NATURALE” - Cosa c’è di naturale in ciò che mangiamo? E di artificiale?



A condurre l’incontro due esperti e divulgatori scientifici d’eccezione: Dario Bressanini, chimico, docente universitario e scrittore e Beatrice Mautino, biotecnologa e scrittrice, entrambi molto apprezzati e seguiti sui social.



L’appuntamento di GiovedìScienza con Bressanini e Mautino è gratuito e in programma per giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 17.45, in presenza presso il teatro Colosseo di Torino (via Madama Cristina 71) e in diretta streaming sul sito www.giovediscienza.it.



Dario Bressanini è chimico, docente universitario, scrittore e divulgatore scientifico. Collabora con la rivista “Le Scienze” come titolare della rubrica “Pentole e provette”. È autore di numerosi saggi di successo, tra i quali Ogm tra leggende e realtà per Zanichelli, Pane e bugie e Le bugie nel carrello per Chiarelettere, Contro Natura con Beatrice Mautino per Rizzoli, e la serie per Gribaudo La scienza della pasticceria, La scienza della carne e La scienza delle verdure. Il suo canale YouTube di divulgazione scientifica su chimica e cibo è seguito da oltre 500.000 iscritti.



Beatrice Mautino è biotecnologa e divulgatrice scientifica. Ha una collaborazione fissa con la rivista “Le Scienze” come titolare della rubrica "La ceretta di Occam". È autrice di Contro natura con Dario Bressanini per Rizzoli, di Il trucco c'è e si vede e La scienza nascosta dei cosmetici per Chiarelettere, e di È naturale, bellezza! per Mondadori. All'attività editoriale affianca la produzione di contenuti e la progettazione di eventi con Frame - divagazioni scientifiche e nel tempo che le rimane divulga forte sui social, dove è @divagatrice



www.giovediscienza.it



ph fonte ufficio stampa