Mangini Healthcare: unica azienda italiana scelta per la realizzazione di Ospedali Modulari in Francia – Covid 19

Un progetto nazionale che coinvolge 32 CHRU (centri ospedalieri regionali e universitari) a cui fanno capo gli ospedali pubblici di tutto il territorio francese Tempi di allestimento record per la soluzione presentata da MANGINI: solo 10 giorni per il montaggio e altri 5 per lo smontaggio

Mangini Healthcare, la divisione della MANGINI Group attiva nella progettazione e produzione di ambienti a contenimento biologico, è la prima azienda italiana incaricata alla realizzazione di Container Modular Hospital, centri di terapia intensiva modulari che saranno dislocati in tutta la Francia, adiacenti ma esterni agli ospedali, in grado di gestire l’andamento del virus Covid-19.



La gara pubblica europea, indetta dalla Conférence des directeurs généraux de CHRU e dal’IHF (Ingénieurs Hospitaliers de France), si è svolta tra aprile e settembre, e ha visto la partecipazione di numerose aziende. La cordata guidata da MANGINI si è avvalsa del contributo di due partner - lo studio di architettura Assar France e Edilsider, azienda attiva nella produzione di prefabbricati metallici – e ha superato tutte le fasi intermedie fino ad ottenere l’aggiudicazione finale insieme ad altre due realtà. Mangini è l’unico gruppo italiano fra i 3 vincitori dell’appalto.



Il progetto complessivo prevede la realizzazione di unità modulari per i 32 distretti sanitari. La commessa è divisa fra i 3 soggetti aggiudicatari, con un contratto a validità biennale che si potrà estendere per ulteriori due anni, in base ad eventuali nuove necessità che dovessero svilupparsi sul territorio francese.



La proposta di Mangini Healthcare prevede l’allestimento, in 10 giorni, dei Container Modular Hospital per la terapia intensiva predisposti con 4 possibili configurazioni: da 15, da 20, da 25 e da 30 posti letto, in base alle singole richieste logistiche. L’adattabilità dei prodotti Mangini permette di sviluppare soluzioni ad hoc sulla base degli spazi e dei siti disponibili per una massima ottimizzazione fra struttura e ambiente circostante.



La realizzazione dei Modular Hospital avverrà per il 90% in Italia, per quanto riguarda le componenti prefabbricate e l’allestimento del container con le parti di interiors e di impiantistica plug and play (impianti elettrici, di aria e di gas). In situ si svilupperà invece la fase di assemblaggio e connessione degli impianti. Lo smontaggio, se previsto, impiegherà circa 5/7 giorni.



La flessibilità, la modularità, la velocità nella fornitura dei materiali, nel montaggio e nell’eventuale smontaggio delle strutture, unite all’expertise riconosciuta a livello internazionale del Gruppo, sono state determinanti per ottenere l’incarico.



Massimo Mangini, Presidente di MANGINI Group, commenta così questo importante traguardo: “produciamo in Italia, in Puglia da sempre, ed è per noi motivo di grande orgoglio essere l’unico gruppo industriale straniero ad aver ottenuto l’assegnazione di una prestigiosa gara pubblica indetta dal governo francese. Un progetto questo che ci permette di crescere enormemente e di competere sempre più a livello internazionale. Questo risultato è frutto dell’impegno di tutti e della volontà della Mangini di mettersi a disposizione del sistema ospedaliero, grazie alla progettazione di soluzioni ad alta tecnologia che possano aiutare molte persone, in maniera concreta, rapida e sicura, anche in situazioni emergenziali.”



Per maggiori informazioni https://www.mangini.it/