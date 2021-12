Manuel Mandelli sarà il nuovo Amministratore Delegato di 24ORE Business School. Innovazione dgitale sempre più strategica

24ORE Business School aumenta la leadership del suo team digitale e conferma la sua strategia incentrata sull’ innovazione tecnologica

Manuel Mandelli (nella foto) dal primo gennaio 2022 sarà il nuovo Amministratore Delegato di 24ORE Business School, con l’obiettivo di accelerare ancora il processo di innovazione digitale verso un’esperienza di formazione sempre più immersiva e di altissima qualità, in linea con la crescita e l’evoluzione della società e secondo i più alti standard internazionali. Manuel Mandelli subentra a Maurizio Santacroce che assume il ruolo di Vice Presidente. Confermato Giorgio Fossa come Presidente e Fabio Ercolani (Google Italia) come Consigliere Delegato.



Con oltre 15mila studenti in un anno, 24ORE Business School prevede di chiudere il bilancio annuale con un raddoppio del proprio fatturato che si attesta intorno ai 40 milioni di euro, superando il già positivo trend di crescita del settore dell’Education in Europa. L'Education è un mercato che a livello globale vale circa 2 mila miliardi e in Europa cresce a doppia cifra, tra il 10% e il 12% all'anno. La digitalizzazione infatti, da un lato, ha portato a una accessibilità maggiore dei contenuti formativi e, dall’altro, ha permesso di raggiungere sempre più studenti su tutto il territorio.



“Sin dal nostro ingresso in 24ORE Business School, - afferma Fabio Massimo Giuseppetti, Senior Partner di Palamon Capital Partners, responsabile dell’investimento - abbiamo puntato sulle potenzialità della tecnologia nel miglioramento della qualità dell’offerta formativa. Per cavalcare la crescita, la direzione strategica deve essere portata avanti con un approccio da startup, nonostante i 27 anni di vita. Non potevamo quindi immaginare una persona migliore di Manuel Mandelli che è un imprenditore abituato a vivere in mercati molto dinamici. Ringrazio, al tempo stesso, Maurizio Santacroce che ci ha guidati sin dagli inizi del nostro investimento, ottenendo importanti risultati per noi tutti, sempre con la massima professionalità. Maurizio resterà nel nostro Consiglio di Amministrazione e continuerà a lavorare con noi per lo sviluppo ulteriore dell’azienda".



“Negli ultimi 12 mesi siamo cresciuti al ritmo di una startup. - Ha commentato Manuel Mandelli, nuovo Amministratore Delegato 24ORE Business School. - Oltre 15 mila sono gli studenti formati in un anno, pronti a seguire la propria vocazione ed entrare nel mondo del business, che ha sempre più bisogno di specializzazione. Per i nostri 1200 docenti abbiamo realizzato una piattaforma di networking per agevolare lo scambio e la collaborazione, stiamo lavorando per trasformare le aule in spazi di formazione ibrida e sono tantissime altre le novità che stiamo mettendo in campo. Portare una formazione di altissima qualità, un networking professionale di valore unico e opportunità di lavoro in ogni più lontana provincia del nostro Paese non è solo motivo di orgoglio, ma è soprattutto la linea strategica di lungo periodo che vogliamo portare avanti. Perché la nostra attività di formare persone al lavoro che amano ci consente di dare loro una nuova opportunità di realizzazione e, in un momento così difficile come quello che stiamo attraversando, non credo vi sia nulla di più importante.”



Laureato in finanza alla Bocconi, inizia la sua carriera lavorativa ai Viaggi del Ventaglio dove in poco tempo diventa dirigente di Finanza e Controllo, poi rimane nel mondo del turismo e a soli 27 anni è CEO di Value Group. Nel 2010 fonda Yalla Yalla, un sito che presto diventerà il punto di riferimento per la vendita di pacchetti vacanze in tutto il Paese. Nel 2015 fonda The Fruit Plant, incubatore di idee innovative, da qui nasce la sua nuova impresa, Bluepillow, che cresce con successo nel mondo dell’e-travel. Anche grazie a diverse esperienze all’estero, Mandelli coglie e sfrutta le potenzialità del digitale in vari settori, affrontando sfide complesse che lo hanno portato a collezionare successi in ogni azienda in cui è entrato o che ha fondato.



24ORE Business School



24ORE Business School è la prima scuola di formazione italiana. Nata nel 1993 per formare manager e professionisti e aiutarli a definire e a realizzare il loro percorso professionale con un’offerta innovativa e differenziata per industry e aree tematiche. Registra circa 15 mila studenti annui tra giovani neolaureati, manager e professionisti. Duemila studenti all’anno sono stati inseriti nel mondo del lavoro con tassi di conferma superiori al 95%. Garantisce una formazione completa in linea con le esigenze di mercato, grazie a una faculty unica composta da docenti, manager d’azienda, consulenti e giornalisti italiani e internazionali con esperienza diretta di settore, approccio pragmatico e orientato al business.



24ORE Business School è controllata da Palamon Capital Partners, fondo d’investimenti inglese che ha investito con successo in formazione sia in Europa che in America e ha acquistato la proprietà della società da Il Sole 24 ORE.



ph fonte ufficio stampa