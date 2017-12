Marchi globali in crescita: Centric PLM supporta la trasformazione aziendale in Tristate Holdings

– Centric Software è lieta di annunciare l'uscita della storia di successo del proprio cliente Tristate.

Campbell, Calif., 28 Dicembre 2017 – Centric Software è lieta di annunciare l'uscita della storia di successo del proprio cliente Tristate.



Nel 2015 Tristate ha acquisito C.P. Company, un consolidato brand italiano. Per adattarsi meglio agli altri marchi del gruppo ed espandersi al di là del proprio mercato locale, C.P. aveva la necessità di sottoporsi a una rapida trasformazione aziendale che le permettesse anche di gettare le basi per la futura evoluzione del suo modello di business.



“Come azienda internazionale, multi-marchio e multi-environment, era indispensabile semplificare la nostra procedura di sviluppo dei prodotti,” spiega Eddie Li, Corporate IT Director di Tristate. “Volevamo sfruttare al massimo le competenze di C.P. ed espanderci ulteriormente in Europa e oltre, ma abbiamo capito immediatamente che se volevamo aiutare C.P. a crescere e a diventare un marchio globale dovevamo investire in una solida base IT.”



Considerati i limiti di tempo estremamente stretti, Li ritiene che la velocità del progetto PLM di Tristate sia stato il risultato più impressionante, soprattutto perché è stato è stato raggiunto senza alcuna spesa aggiuntiva.



Per leggere il resoconto completo



Tristate Holdings (www.tristateww.com)



Fondata nel 1937, Tristate si è trasformata nel tempo. Dalle sue origini storiche legate al mondo dell’alta sartoria a Shanghai e Hong Kong, ha sviluppato un sistema unico per la produzione industriale di capi ed è oggi una realtà riconosciuta nel settore premium della moda per la sua capacità impareggiabile di integrare tecnologie all'avanguardia nella produzione di articoli innovativi.



Fin dalla metà degli anni '90 Tristate si è dedicata alla creazione di una maggiore sinergia tra questa esclusiva competenza nella produzione e i processi di branding, del design, del marketing e della distribuzione, con lo scopo di costruire un gruppo di marchi globale riconoscibile per l'innovazione incentrata sui prodotti e per l'autenticità culturale.



Come società a integrazione verticale, Tristate promuove i valori chiave di innovazione e autenticità lungo tutta la propria catena del valore composta da 8 fabbriche, 4 marchi, più di 10.000 dipendenti in 12 Paesi e con un fatturato annuale che nel 2016 si è attestato sui di 290 milioni di dollari US.



Centric Software (www.centricsoftware.com)

Dalla sua sede nella Silicon Valley e dagli uffici nelle capitali di tendenza in tutto il mondo, Centric Software fornisce una piattaforma di trasformazione digitale per le aziende più prestigiose che operano nei settori della moda, retail, calzature, articoli per esterni, beni di lusso e di largo consumo. Centric Visual Innovation Platform (VIP) è una raccolta di visual boards completamente digitali, concepite per dispositivi touchscreen come iPad, iPhone e per schermi TV touch-screen di grandi dimensioni. Centric VIP trasforma il processo decisionale e ne automatizza l’esecuzione per ridurre notevolmente il time to market e gli scostamenti dai trend. Centric 8, la piattaforma PLM (Product Lifecycle Management) di punta dell’azienda, offre funzionalità per il merchandise planning, lo sviluppo di prodotti e materiali, il sourcing e la collaborazione fornitori, la qualità e compliance e la gestione di cataloghi di vendita e presa ordini, personalizzate per i dinamici settori dei beni di consumo. I pacchetti Centric SMB ampliano l’offerta PLM di Centric Software includendo tecnologie innovative e importanti best practice di settore, specifiche per le aziende di piccole dimensioni.



Centric Software ha ricevuto numerosi riconoscimenti del settore, tra cui il Global Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nella categoria Retail, il titolo di Fashion and Apparel PLM nel 2016 e il Global Retail, Fashion and Apparel PLM Product Differentiation Excellence Award di Frost & Sullivan nel 2012. Red Herring ha incluso Centric tra le prime 100 società al mondo nel 2013, 2015 e 2016.



Centric è un marchio registrato di Centric Software. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotto sono marchi dei rispettivi proprietari.

(fine)





Contatti per i media:

Centric Software

Americhe: Jennifer Forsythe, jforsythe@centricsoftware.com

Europa: Kristen Salaun Batby, ksalaun-batby@centricsoftware.com

Asia: Lily Dong, lilydong@centricsoftware.com