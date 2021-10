Maria Luca inaugura un Pop Up Store in Rinascente

Il shop in shop del brand Maria Luca apre le sue porte, domani, mercoledì 27 ottobre 2021.

La Rinascente di Roma di via del Tritone ospiterà il brand Maria Luca nell’orbita del gruppo italiano Him Co (High Italian Manufacturing), polo leader nella produzione Made in Italy e distribuzione di ready to wear e calzature.



All’interno del pop up, situato al 4° piano, verrà ricreato il mood raffinato e contemporaneo del marchio di calzature fondato dalla designer romana Carlotta De Luca.



Il brand di calzature da donna Maria Luca, nato nel settembre 2020, ha una visione creativa dedicata a donne forti, indipendenti, disinvolte, che prima di tutto sanno rischiare.



Un immaginario contemporaneo racchiuso in un concetto chiave: put your left foot forward. Perché come spiega la stilista: “Nella vita bisogna rischiare. Ed è solo quando si rischia che accadono le cose più belle”.



Una propensione all’imprevedibilità che rappresenta lo spirito stesso di Carlotta. Dopo l’esperienza con il brand Charline De Luca, lanciato nel 2011, la designer ha portato avanti la sua passione per la moda e il suo talento creativo attraverso consulenze nel settore. Fino al recente incontro con Onward Luxury Group, oggi Him Co, con cui ha dato vita al brand Maria Luca.



Dietro a questo brand si cela l’unione di una visione elegante e intraprendente del mondo femminile, rappresentato dal nome Maria, come la nonna di Carlotta e come tutte le donne della sua famiglia. Un nome evocativo, che la stilista ha affiancato a quella parte del suo cognome che impersonifica l’energia maschile. Una sinergia armonica custodita dal suo stesso brand.



In Rinascente sarà presente la collezione Autunno/Inverno 2021-22, dove la costante ispirazione al design italiano e le vibrazioni anni '50 incontrano le radici romane della designer e il desiderio di un ritorno ad una vita attiva in città, mettendo in scena un emozionante gioco di contrasti.



Dopo aver segnato il suo debutto con una linea di calzature nell'Autunno/Inverno 2020-2021, Maria Luca è pronta a sfruttare lo spirito creativo e l'estetica del marchio fondendo linee geometriche con materiali di alta qualità e un'attenzione sofisticata e senza tempo ai dettagli.



Le forme iconiche del marchio, come le ballerine e le décolleté fanno il loro ritorno in nuovi colori e materiali. Anche il leitmotiv chunky, che ha avuto successo nella collezione di debutto e indossata da celebrità e influencer come Irina Shayk, Eva Chen e Caroline Daur, viene reinterpretato in nuove forme e volumi inediti. Lo stivale alto in Eco Neoprene e il mocassino sono due dei modelli preferiti dalla designer.



Carlotta De Luca dedica la collezione Fw21-22 alla 'City Girl' pronta a tornare in un dinamico ed eccitante mondo.



Ai toni eleganti e contemporanei della pelle, si aggiunge una versione più eccentrica in velluto goffrato verde e viola, che riflette l'attitudine sofisticata ma forte e indipendente delle ragazze Maria Luca.



L'iconica catena dorata, marchio di fabbrica del brand Maria Luca, si ispira a una catena d'oro tramandata di generazione in generazione dalle donne della famiglia della designer, espressione di un'usanza e di una tradizione italiana.



Nell'Autunno/Inverno 21 questo dettaglio si estende alle frange dorate su un sandalo e su un modello sling back.



I modelli della collezione FW21 saranno inoltre disponibili anche online sul sito web rinascente.it. e sull’e-commerce BLANCAH.