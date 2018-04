Marketing trevigiano per il mondiale motocross, siglata partnership con Tony Cairoli

Nuovo sito internet del marchio RACR, ma anche social network e nel weekend in Trentino Alto Adige in occasione del mondiale, video esclusivo per fan e imprenditori. Il campione: “Comunicare bene è fondamentale”

Tony Cairoli ed il suo staff sono lieti di annunciare la nuova partnership che lega l’iconico marchio TC222 a quello di Velvet Media, agenzia di comunicazione trevigiana giovane e dinamica che conta oltre cento dipendenti sparsi nelle tre sedi in Italia, Thailandia e Stati Uniti. “L’esperienza internazionale e pluriennale dell’agenzia di comunicazione Velvet Media nel campo del marketing e della comunicazione – spiegano – darà da oggi ulteriore slancio e visibilità alle attività e agli incredibili risultati del nove volte campione del mondo di motocross”. Cairoli è entusiasta dell’accordo: “Comunicare bene è una delle chiavi per farsi conoscere ed apprezzare – dice – e in Velvet Media sono certo che abbiamo trovato il partner ideale per farlo".



La notizia arriva in un momento chiave per la stagione. Nel weekend c’è infatti la prima delle tre sfide del mondiale motocross in Italia. A Pietramurata, in provincia di Trento, tra il 7 e l’8 aprile, andrà in scena il GP del Trentino. Dopo tre prove, Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings sono esattamente in parità: si attendono scintille. Ma i cuori di tutti gli italiani saranno solo per Antonio "Tony" Cairoli, uno dei più grandi piloti di motocross di tutti i tempi grazie anche ai sei titoli mondiali vinti consecutivamente tra il 2009 e il 2014.



Per questo appuntamento, Cairoli avrà al suo fianco lo staff di Velvet Media al completo. Infatti, ad inizio di questa settimana è entrata in fase operativa la partnership tra l’agenzia di comunicazione trevigiana e il campione. Il primo risultato è la messa on line del sito internet www.racr.shop, dove viene venduto il marchio di abbigliamento di Cairoli, un brand nato a Roma, una collezione dal design minimal, comodo e cool, ispirata dai viaggi e dagli incontri fatti “da gente che “corre” la vita”. Ma non solo, a breve inizierà anche il lavoro di personal branding sui social network.



Il titolare di Velvet Media, Bassel Bakdounes: “Siamo lieti di aver siglato questo accordo con un pilota leggendario, al secondo posto nella classifica dei piloti di motocross più vincenti della storia”, dice. “E questo weekend porteremo anche imprenditori e clienti di Velvet sul paddock per vivere l’esperienza della gara da protagonisti e tifare tutti assieme Tony. È il primo di una serie di eventi e collaborazioni che ci terranno impegnati per tutto l’anno”. Nell’occasione, sarà pure girato un video di Tony coi suoi fan, un modo per raccontare le emozioni della gara con chi le vive per la prima volta da protagonista.







VELVET MEDIA IN PILLOLE Marketing management, web marketing e new media: sono questi gli ambiti di competenza di Velvet Media, agenzia di marketing e comunicazione di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Nata come casa editrice, specializzatasi prima in couponing e poi come editore del sito internet Storie di Eccellenza e del magazine Genius, dal 2013 gestisce il marketing in outsourcing di quasi mille aziende del Nord Italia grazie ad un organico di oltre cento persone includendo i collaboratori, un gruppo capace di gestire la comunicazione aziendale a tutti i livelli: dal grafico al video maker, dal fotografo al programmatore di siti, dall’esperto in event management al professionista del business. Con l'apertura delle agenzie sorelle negli Stati Uniti, in Colorado a Denver, e in Thailandia a Bangkok, Velvet ha iniziato il processo di internazionalizzazione: la creatività italiana è vincente all’estero. Infine, attorno alla galassia Velvet sono nate alcune società parallele, che hanno sviluppato specializzazioni dal marketing sportivo all’hospitality negli eventi di moto e auto; ma anche nella gestione delle reti wi fi e degli influencer sui social. Per questo, sono state aperte due filiali in Veneto: a Venezia, presso il Palazzo Regina Vittoria in San Marco e a Jesolo, in via Aquileia. Ma anche una sede in Trentino Alto Adige: a Levico Terme, in provincia di Trento, in via Claudia Augusta.