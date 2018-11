Massimiliano Mosca e Giuliana Mandolini si aggiudicano la settima tappa del Gran prix regionale di burraco dell’U.S. Acli

Alla manifestazione stanno partecipando oltre 300 persone di ogni età provenienti da Marche, Abruzzo e Umbria

ACQUALAGNA – Massimiliano Mosca e Giuliana Mandolini si sono aggiudicati la settima tappa del Gran Prix regionale di burraco organizzato dall’ASD Valli Misa e Nevola, dall’U.S. Acli Marche e dall’Associazione “Amici del burraco”. La manifestazione si è svolta presso la Bocciofila di via Candigliano ed ha visto la partecipazione di circa 150 persone provenienti da Marche, Abruzzo ed Umbria.



Nella classifica di tappa il duo Mosca/Mandolini ha chiuso al primo posto superando le coppie formate da Anna Burattini e Cristina Fabbri, Anna Esposito e Donatella Angeli, Utilia Barboni e Carla Montecchi, Filippo Rubino e Marinella Ricci.



Dopo sette turni nella classifica generale al comando troviamo Anna Maria Girlanda ed Antonio Trotta con 364 punti, a seguire Giuliana Mandolini e Massimiliano Mosca con 323, Mariano Cacciatore e D’Amario Alessandro 287, poi Giulio Mosciatti con 285, Cinzia Pierfederici e Fermina Stefanini con 284, Susanna Bucci e Assunta Peroni con 281, Katia Lucetta Vecchioni con 267.



Alla manifestazione, che si avvia alla conclusione visto che sono previste in totale 8 tappe, stanno partecipando oltre 300 persone di ogni età provenienti da Marche, Abruzzo e Umbria.



La tappa finale è in programma domenica 9 dicembre a Ripe di Trecastelli.