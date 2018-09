Matija Pipan, Superintendent del Golf & Country Club Castello di Spessa, unico italiano tra i preparatori del campo della Ryder Cup 2018

A Parigi dal 28 al 30 settembre un Superintendent italiano tra i preparatori del campo da Golf della Ryder Cup 2018. E’ Matija Pipan, Superintendent del Golf & Country Club Castello di Spessa di Capriva del Friuli (Go)

Matija Pipan, Superintendent del Golf & Country Club Castello di Spessa di Capriva del Friuli (Gorizia), sarà l’unico italiano a fare parte del team che preparerà il percorso del campo da Golf per la Ryder Cup 2018. La prestigiosa competizione si disputa ogni due anni e in questa edizione avrà luogo al Golf National di Parigi dal 28 al 30 settembre prossimi. Vi prendono parte i 24 migliori giocatori del mondo, 12 europei contro 12 statunitensi. Tra due anni la gara si terrà in America per poi finalmente arrivare in Italia nel 2022.



Matija Pipan è uno dei 10 tecnici selezionati tra gli oltre 600 candidati europei per questo importante e delicato incarico. Si tratta di un’opportunità nata a seguito della collaborazione tra il Superintendent del Golf National Alejandro Reyes e la FEGGA (Federation European Golf Association), organizzazione che raggruppa le associazioni nazionali di Greenkeepers e Superintendents europei.



Matija Pipan si è diplomato Superintendent nel 2008 presso la Sezione Tappeti Erbosi della FIG. Nel 2015 ha partecipato al Winter turf program e si è quindi diplomato alla University of Massachusettes.



Informazioni: Golf & Country Club Castello di Spessa

Via Spessa, 14 – Capriva del Friuli (Gorizia)

Tel 0481 881009 – info@golfcastellodispessa.it – www.golfcastellodispessa.it