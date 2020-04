Matrimonio e cambi di programma: scopriamo come comunicarli

Che voi stiate organizzando un matrimonio intimo o una grande festa, considerate l’eventualità di un cambio di programma.

Per quanto si possa fare il possibile per evitarlo, infatti, qualcosa fuori dal vostro controllo potrebbe accadere e a quel punto sarà indispensabile essere pronti per comunicare agli invitati, oltre che ai vostri fornitori, le modifiche last minute che cambieranno i piani del vostro giorno.



Noemi Bellante grazie alla sua esperienza come wedding planner, vi dà utili suggerimenti per non farvi trovare impreparati e spargere la voce in modo efficiente ai vostri invitati.



Comunicazione concisa e chiara

Il primo modo per inviare comunicazioni agli invitati, restano gli intramontabili messaggi virtuali e istantanei. Qualsiasi sia stata la dinamica del cambio di programma, non occorrerà dare una lunga spiegazione ai vostri amici e parenti per raccontare cosa è accaduto. Mantenete un atteggiamento positivo ed evitate lamentele che rischierebbero di spaventare chi leggerà: limitatevi a inviare un messaggio breve e chiaro. Tutto quello che devono sapere è che qualcosa è cambiato, per un motivo o per un altro, affinché possano organizzarsi al meglio per adattarsi a nuovi piani.



Sito web aggiornato

Un’alternativa ai messaggi è avere un sito web dedicato al vostro matrimonio che nessuno rischierà di perdere come spesso accade per gli inviti. Un sito web, infatti, contiene informazioni dettagliate su orari e indirizzi con le relative indicazioni per raggiungere i luoghi di interesse. Optate per un sito web che potrete modificare da soli in qualsiasi momento e in caso di cambi di programma, meglio ancora con l’opzione di invio notifiche a ogni invitato!



Lavoro di squadra

Se non avete un sito e l’idea di occuparvi in due delle comunicazioni last minute vi manda in tilt, vi consigliamo di delegare questo compito a terze persone. L’ideale sarebbe coinvolgere qualcuno delle vostre famiglie per avvisare i parenti mentre alcuni amici per spargere la voce tra il resto degli amici invitati. In questo modo eviterete di dimenticare qualcuno e anche i vostri invitati più anziani o poco tecnologici riceveranno le comunicazioni per tempo.

Il lavoro di squadra è l’opzione migliore nel caso di matrimoni molto numerosi: grazie al passaparola, tutti saranno al corrente di tutto nel giro di pochi giorni!





Piani B

Ebbene sì, se da una parte abbiamo cambi di programma inattesi, dall’altra ce ne sono altri prevedibili: condizioni meteo avverse o eventuali ritardi sono solo alcuni esempi. In questi casi abbiamo il piano B ovvero un piano ad hoc preparato con i vostri fornitori. Insomma, prevenire è meglio che curare soprattutto quando si parla di matrimonio.

Qualunque siano le cause di modifiche last minute, ricordate che la comunicazione ai vostri invitati e fornitori, è uno dei segreti per la buona riuscita del vostro giorno da favola.



Se siete alla ricerca di aiuto per un matrimonio in Abruzzo o in altre regioni d’Italia, cliccate su questo link: