Matrix fitness Italia e Antonio Cairoli: insieme nel Progetto Made by MAtrix

Siglato l'accordo tra Matrix Fitness Italia, leader mondiale nel settore del fitness e Antonio Cairoli, pilota della MXGP e nove volte iridato nel Campionato del mondo FIM di Motocross.

Ascoli Piceno agosto 2020: Matrix Fitness Italia, divisione professionale della Johnson Health Tech Italia Spa, ha da poco siglato un accordo con Antonio Cairoli, pilota della MXGP e nove volte iridato nel Campionato del mondo FIM di Motocross.



Matrix Fitness Italia supporta TC222 nella preparazione fisica grazie all’allestimento di una palestra dotata di macchine di ultimissima generazione cardio, isotoniche e funzionali.



Pino Di Eugenio – CEO della JHT Italia Spa – dichiara: “Supportare un campione del calibro di Tony è estremamente eccitante per Matrix Fitness Italia e non vediamo l’ora di sostenere i suoi prossimi successi. Il Progetto Made by Matrix si arricchisce di un nuovo campione che darà ulteriore riscontro, anche a livello internazionale, al nostro brand”.



Antonio Cairoli: “E’ un grande privilegio aver siglato questa partnership con Matrix Fitness Italia, marchio all’avanguardia nella produzione di macchine da palestra e poterle usare quotidianamente per i miei allenamenti a casa. La corretta preparazione fisica nello sport professionistico è fondamentale e lo è ancor di più in Motocross dove le sollecitazioni sono molteplici. Insieme sono certo che raggiungeremo grandi traguardi.”