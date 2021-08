MedicAir acquisisce Finisterre

MedicAir Group, leader nel settore dell’Home Care, ha acquisito Finisterre Srl, ampliando la sua offerta con servizi di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e di cure palliative

Milano, luglio 2021 - MedicAir Group - holding a capo del Gruppo MedicAir, leader nel settore dell’Home Care, che si occupa di servizi domiciliari per pazienti fragili, quali ossigenoterapia, ventilazione meccanica, nutrizione artificiale e telemonitoraggio, oltre a produrre e distribuire sistemi antidecubito - ha completato l’acquisizione del 60% delle quote della società Finisterre Srl, con un fatturato di 5 milioni di euro.



MedicAir Group si posiziona così come operatore primario in Lombardia nel settore dei servizi di Assistenza Domiciliare Integrata e cure palliative. La società Finisterre Srl, infatti, è attiva da oltre un decennio nel campo dell’Assistenza Domiciliare Integrata con una presenza capillare su tutto il territorio lombardo.



L’acquisizione consentirà pertanto a MedicAir Group di aumentare la propria offerta di servizi sanitari e di poter erogare, a regime, oltre 150.000 prestazioni annue nell’ambito dei servizi di assistenza domiciliare integrata e oltre 6.000 prestazioni nell’ambito delle cure palliative.



Questo progetto di espansione si inserisce all’interno di una più ampia strategia di crescita e consolidamento del ruolo di Home Care Services Provider, integrando e sviluppando anche la filiera dell’assistenza domiciliare integrata nell’ottica della sua estensione nell’intero territorio nazionale.



Questa operazione ha come finalità quella di rendere ancor più forte il segnale di attenzione del Gruppo MedicAir nel presidiare, ai più elevati livelli di eccellenza, i servizi rivolti alla comunità domiciliare, in tutte le sue declinazioni.