L'artista e designer americano, al MAAD per un incontro pubblico.

Il 27 ottobre l’artista e designer americano Peter Shire, membro di spicco del Gruppo Memphis, giunto in Italia in occasione di due mostre (a Venezia e Milano), incontrerà il pubblico per raccontare il suo percorso di artista ed in modo particolare gli anni che lo hanno visto a fianco di Alessandro Mendini, Andrea Branzi, Michael Graves, Hans Hollein, ed altri designers impegnati nel collettivo Memphis fondato da Ettore Sottsass all'inizio degli anni '80.



Nato per sconvolgere logiche creative e commerciali, stantie e ripetitive degli anni ‘70, il gruppo Memphis rivoluzionò il mondo del design in modo così diretto da poter essere paragonato alla presa di posizione degli impressionisti o dei cubisti nei confronti della tradizione pittorica ottocentesca o fin de siècle.



L'evento a cura di Tobia Donà è patrocinato da ADI, delegazione Veneto e Trentino Alto Adige oltre che dall'Ordine degli Architetti e Pianificatori della provincia di Rovigo, con il sostegno di Ideacasin.



Peter Shire nasce nel 1947 a Los Angeles, CA, dove tuttora risiede e lavora. Ha studiato al Chouinard Art Institute di Los Angeles. Ha collezionato mostre personali in tre continenti: nelle maggiori città degli Stati Uniti a Milano, Parigi, Tokyo, Sapporo. Sue opere sono in Musei e collezioni pubbliche di tutto il mondo (MOMA di New York, Victoria and Albert Museum di Londra, The Israel Museum, Art Institute of Chicago).



Memphis stories, interview with the artist Peter Shire

Sabato 27 ottobre

Ore 10.00

Casa delle Associazioni - Croce Verde

Via Dante 13 Adria RO

Ingresso libero

www.museomaad.it