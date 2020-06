Mercatini ed eventi ancora bloccati, nonostante siano ripartite quasi tutte le attività.

“Gli affiliati Unoe pronti a ripartire in tutta sicurezza”

Continua la battaglia dell’Unione Nazionale Organizzatori Eventi (Unoe), unione composta da oltre 70 organizzatori di eventi di tutta Italia per i quali sono stati e sono ancora giorni difficili in quanto, nonostante dagli inizi di maggio, quasi tutti i settori merceologici hanno potuto riprendere la propria attività, ciò non è successo per il settore Fiere ed Eventi.



Eppure, le fiere in Italia sono di grandissima importanza per l’economia italiana- spiega Luisa Piccolo Sciotti de La Luna degli Artisti di Napoli e portavoce regionale della Campania e della Basilicata dell’Unoe.



- “Ogni anno, in Italia, il settore fiere genera affari per 60 miliardi di euro, così come è successo per le altre attività – continua Luisa Piccolo Sciotti - Regioni e Comuni devono fare in modo di far ripartire il settore Fiere ed eventi. E’ da fine febbraio che siamo ormai fermi e con noi i numerosi operatori commerciali che ci seguono, gli allestitori, gli operatori musicali; le fiere raggruppano numerose collaborazioni”.



L’Unoe, lavorerà, affinchè vengano tutelati i diritti degli organizzatori di ogni genere e chiederanno alle istituzioni Regionali, Provinciali e Comunali di poter programmare gli eventi per valorizzare le nostre magnifiche località.