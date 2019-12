Mercoledì 18 dicembre lezione finale del corso gratuito di autodifesa per donne

Presso la palestra del Liceo classico

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Mercoledì 18 dicembre, presso la palestra del Liceo classico dalle 19,30 alle 20.30, si svolgerà l’ultima lezione del corso gratuito di autodifesa organizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche.



All’iniziativa stanno partecipando più di 40 donne di ogni età provenienti non solo da San Benedetto ma anche da comuni limitrofi.



Il corso è promosso dall’Unione Sportiva Acli Marche col patrocinio ed il sostegno dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di San Benedetto del Tronto e della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, in collaborazione con Acli provinciali di Ascoli Piceno.



Il corso fa seguito a quelli realizzati, negli anni 2017, 2018 e nei primi 9 mesi del 2019, dall’U.S. Acli Marche ad Ascoli Piceno, Altidona, Fano, Montelabbate, Offida e San Benedetto del Tronto (nel periodo inverno/primavera 2019) che hanno visto la partecipazione di quasi 300 donne di ogni età.



Al termine della lezione avrà luogo la consegna degli attestati alle donne che hanno partecipato all’iniziativa.



Per maggiori informazioni sui prossimi corsi di autodifesa occorre rivolgersi alla segreteria (Irene 3277864580) oppure si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com .