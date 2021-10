MESE DELLA VISTA: Fielmann racconta i vantaggi esclusivi

In occasione del mese della vista, Fielmann invita i clienti in store per un esame gratuito della vista e riserva una piccola sorpresa per tutta la famiglia.

Fielmann è sinonimo di occhiali di design a prezzi contenuti. A ottobre, in occasione del mese dedicato alla vista, Fielmann invita i clienti nei propri store per usufruire dell’esame gratuito della vista, e una piccola sorpresa per tutta la famiglia. Durante il mese di ottobre, a fronte dell'acquisto di un paio di occhiali ogni cliente riceverà un buono da 27,50 € da spendere fino al 14 novembre in tutti gli store Fielmann italiani.



Da Fielmann il mese della vista diventa così l’occasione per prendersi cura dei nostri occhi, ma anche per sperimentare stili innovativi, creando un connubio fra benessere visivo e occhiali alla moda a prezzi accessibili, senza compromettere la qualità.



Fielmann è designer, produttore, distributore e ottico. Eliminando gli intermediari possiamo garantire il miglior prezzo, anche dei più grandi marchi internazionali, e soddisfare le esigenze dei nostri occhi. Perché un paio di occhiali non solo consente di vedere meglio, ma cambia completamente il look. E gli occhiali di design sono oggi accessibili a tutti grazie alla principale innovazione della nostra azienda che ha democratizzato il settore ottico. È il 1972 quando Fielmann apre il suo primo negozio. In quegli anni, circa 8 milioni di tedeschi che non potevano permettersi un paio di costosi occhiali di design, erano obbligati a mostrare il loro status sociale sul naso, indossando gli occhiali rimborsati dalla cassa mutua. Partendo dalle otto montature del sistema sanitario di quel tempo, Fielmann ha realizzato 90 modelli alla moda in metallo e acetato, disponibili in 640 varianti. Un’innovazione storica che persiste ancora dopo 40 anni.



In ogni store Fielmann offriamo a tutti i clienti una vasta gamma di occhiali, dagli occhiali di marca, fino alle collezioni Fielmann, che sono attualmente le più popolari tra i nostri clienti. Il motivo è che il mercato offre principalmente montature di marca molto costose, ma una parte sostanziale dei clienti preferisce avere una buona visione a un prezzo contenuto, senza pagare un costo eccessivo per il marchio. Per questo motivo, offriamo un'eccezionale varietà di montature Fielmann, sviluppate dai nostri studi di design.



A partire da ottobre, infatti, i clienti potranno anche scoprire la nuova Trend collection Fielmann autunno/inverno 21-22, Past & Present. Con un'autentica passione per la qualità e il design, abbiamo rieditato montature iconiche del passato, rendendole un must have di oggi. Gli occhiali sono un accessorio in grado di raccontare lo stile personale, e grazie alle collezioni Fielmann diventano una naturale scelta per ogni componente della famiglia.



Comprese nel prezzo degli occhiali, tre anni di garanzia e l’assicurazione. In caso di rottura, smarrimento e furto il cliente può recarsi in uno degli store Fielmann in Italia per richiedere un nuovo paio di occhiali. La garanzia del miglior prezzo è un altro dei punti forti di Fielmann. Siamo sempre più convenienti della concorrenza.



Da sempre nostra la filosofia aziendale consiste in un principio guida molto semplice: “Il cliente sei tu”. Offrire il giusto consiglio, basato sulle necessità delle persone con un approccio onesto, corretto e professionale è l’obiettivo degli ottici specializzati. L’attenzione nei confronti del cliente e il valore delle persone sono da sempre centrali rispetto a ogni decisione ed è ciò che ha permesso ai clienti Fielmann di dare fiducia all’azienda.



Fielmann: i tuoi vantaggi.



All’avanguardia da sempre Fielmann ha introdotto una serie di servizi vantaggiosi, diventati un riferimento nel mondo dell’ottica.



Esame gratuito della vista: il nostro team di ottici competenti e specializzati è a disposizione per misurare la tua acutezza visiva con le attrezzature più moderne e le tecnologie più avanzate.



Vasta gamma: in ogni store Fielmann trovi più di 2.000 modelli di occhiali delle più grandi marche e designer internazionali, tutti al prezzo più conveniente, garantito.



Garanzia del miglior prezzo: se entro 6 settimane dall’acquisto trovi lo stesso prodotto ad un prezzo inferiore, Fielmann lo ritira e ti rimborsa il prezzo d’acquisto.



3 anni di garanzia su tutti gli occhiali: Fielmann è sinonimo di qualità testata. Tutte le montature sia da adulto che da bambino della collezione Fielmann hanno superato la verifica d’uso secondo la norma DIN EN ISO 12870.



Garanzia di soddisfazione: non sei soddisfatto dei tuoi occhiali? Li restituisci e Fielmann te li cambia oppure te li rimborsa. In qualsiasi momento!



Copertura assicurativa compresa nel prezzo: i tuoi occhiali da vista sono assicurati nel caso di rottura, smarrimento e furto, per un anno intero. *



Servizio Clienti Fielmann: la tua soddisfazione nasce dal nostro impegno! Prendiamo sempre in considerazione qualsiasi commento e accoglieremo i tuoi suggerimenti. Non esitare a contattarci al numero verde 800 792 992 oppure via e-mail all’indirizzo servizio-clienti@fielmann.com. Dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle 18.00.



* La durata dell’assicurazione decorre dal giorno dell’acquisto degli occhiali e vale 12 mesi; per dettagli vedi le condizioni complete di assicurazione nel tuo store o su www.fielmann.it.