MICAM Milano, la Moda consolida in Fiera nuove sinergie: riparte più unita che mai

Le manifestazioni dell’accessorio ripartono insieme per sostenere il mercato dei rispettivi comparti

Molto più di una coincidenza di date: la ripartenza di un settore importante per l’economia globale, ma significativo soprattutto per il Made in Italy, si fa ancora più concreta attraverso sei eventi fieristici, in programma negli stessi giorni nel quartiere di Fiera Milano e alla Leopolda di Firenze, che vedranno protagonista la voglia di riscatto delle aziende italiane e internazionali.



Dal 19 al 21 settembre 2020 a Firenze apre DaTE, evento dedicato all’eyewear, contemporaneamente a Milano, fa da apripista (19 al 22 settembre) HOMI Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al bijoux e all’accessorio moda, organizzato da Fiera Milano e in parziale contemporaneità, dal 20 al 23 settembre, si tengono le altre manifestazioni della galassia di Confindustria Moda: MICAM Milano, il Salone Internazionale dedicato alle calzature, giunto alla novantesima edizione, MIPEL, evento internazionale dedicato alla pelletteria e l’edizione di TheOneMilano Special, featured by MICAM, il salone dell’haut-à-porter femminile e A NEW POINT OF VIEW, lo speciale format by LINEAPELLE che mette in mostra i semilavorati in pelle più esclusivi.