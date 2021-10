Mike Maric all’Ocean Film Festival come ambassador aqualung

Aqualung, il brand che ha introdotto la subacquea nel mondo, rinnova il suo sostegno come Sponsor Ufficiale della 5° Edizione di Ocean Film Festival.

In occasione della premier del tour di Ocean Film Festival, che si terrà a Milano il 7 ottobre, Mike Maric parteciperà come ambassador Aqualung per un coinvolgente ed interessante speech sul tema del mare, della profondità e del benessere mentale dato dalla natura stessa.





Campione mondiale di Apnea nel 2004, Mike oggi è medico e docente universitario che grazie alle sue tecniche di respirazione e alla sua metodologia di allenamento è diventato punto di riferimento per atleti, professionisti e campioni Olimpionici come ad esempio Filippo Magnini, Arianna Errigo, Luca Dotto e Federica Pellegrini.





Inoltre è autore di alcuni libri, tra cui cui "La scienza del respiro", con cui ha vinto il primo premio CONI ed è stato insignito della Palma di Bronzo come allenatore dell'anno 2020.





L’appuntamento è previsto il 7 ottobre presso il THE SPACE CINEMA ODEON - SALA 2 Via Santa Radegonda, 8 - Milano