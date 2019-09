Milano Bike City: venerdì 20 Settembre Workshop “URBike”

Venerdì 20 Settembre, alle ore 11.00, Assobici – Confesercenti Milano terrà, in collaborazione con il Misap (Istituto multidisciplinare perla gestione della sicurezza, la prevenzione del crimine e dell’antisocialità a livello nazionale e internazionale), un Workshop d’avvio sul nuovo progetto “URBike”, che si propone di sviluppare misure di prevenzione efficaci per proteggersi dai furti di biciclette.

Venerdì 20 Settembre, alle ore 11.00, Assobici – Confesercenti Milano terrà, in collaborazione con il Misap (Istituto multidisciplinare perla gestione della sicurezza, la prevenzione del crimine e dell’antisocialità a livello nazionale e internazionale), un Workshop d’avvio sul nuovo progetto “URBike”, che si propone di sviluppare misure di prevenzione efficaci per proteggersi dai furti di biciclette.



Il fenomeno dei furti di biciclette compromette gravemente la fruibilità di questo ecologico, sano e pratico mezzo di trasporto: sono infatti molti i milanesi che rinunciano a utilizzare le due ruote per i loro spostamenti per il timore di non ritrovare il loro mezzo in strada. Per questo motivo Assobici è impegnata a sensibilizzare le forze dell’ordine e la cittadinanza su questo tema: essendo possibile adottare prassi virtuose per ridurre esponenzialmente il numero di biciclette rubate ogni anno.



Il Workshop URBike s’inserisce all’interno della seconda edizione di “Milano Bike City”, ciclo di eventi dedicati al ciclismo e alla mobilità sostenibile che si terrà dal 14 al 22 Settembre col Patrocinio del Comune di Milano e il sostegno di Regione Lombardia. L’obiettivo del progetto è quello di far conoscere e valorizzare una cultura ciclistica positiva a sostegno dell’adozione della bicicletta come strumento di trasporto e di mobilità urbana. Un’occasione importante, che darà valore, oltreché alla mobilità urbana, ai negozianti di biciclette, che avranno modo, grazie anche all’Associazione Assobici – Confesercenti Milano, di sfruttare l’unione per far crescere la cultura della mobilità sostenibile tra i cittadini milanesi.



Assobici - Confesercenti Milano, l’Associazione nata dall’unione dei titolari dei negozi di biciclette da un idea di Marco Mazzei, principale promotore dell’iniziativa, si è da subito prodigata nella lotta all’illegalità, un grosso problema per l’economia del settore, che soffre la grande percentuale di bici rubate e successivamente rivendute al mercato nero.

E’ da vedere in questo senso l’impegno profuso dall’Associazione per ottenere, in collaborazione con il Comune di Milano, un “Registro comunale delle biciclette”, che avrebbe funzione dissuasiva nei confronti dei “Ladri di Biciclette” e sarebbe fonte di rassicurazione per i cittadini che volessero spostarsi in bici.

Un altro progetto centrale per Assobici – Confesercenti Milano è quello relativo alle rastrelliere per bici, che permetterebbe ai negozianti interessati di sostituire le strisce blu davanti al proprio negozio o alla propria vetrina con un “parcheggio per bici”, che non farebbe altro che impreziosire l’esterno della propria attività evitando, inoltre, problematiche dovute al parcheggio davanti alla stessa di mezzi ingombranti che riducono ne riducono la visibilità e la riconoscibilità.



L’evento si terrà presso la Sala Morghen di Confesercenti Milano (Via G. Sirtori 3, con ingresso su Via Nino Bixio) e sarà aperta a tutti fino ad esaurimento posti, da prenotare contattando la segreteria di Confesercenti Milano: info@confesercentimilano.it.