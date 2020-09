“Milano - Como... passando per l'Italia”: al Filario Hotel arriva Eugenio Boer per un cena di commiato all’estate all’insegna dell’italianità

Domenica 13 settembre il resident chef dell’albergo lariano, Alessandro Parisi, ospiterà il patron del ristorante milanese [bu:r] per un viaggio culinario a 4 mani attraverso le tipicità regionali

Una cena di commiato all’estate all’insegna delle tipicità regionali italiane in un momento in cui la valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze, in questo caso quelle enogastronomiche, è più che mai necessario. Nasce da questo comune intento la quattro mani che, domenica 13 settembre, a partire dalle ore 20.00, sulla terrazza panoramica del ristorante Filo, all’interno del Filario Hotel & Residences di Lezzeno, sul Lago di Como, vedrà protagonisti il resident chef Alessandro Parisi e il collega Eugenio Boer, chef e patron del milanese [bu:r].

Il giovane Parisi, di origini campane, aprirà le porte della sua cucina all’illustre ospite italo-olandese per offrire non solo ai clienti dell’albergo, ma anche ai visitatori esterni, un esclusivo menù degustazione di 7 portate in grado di condensare in sé ingredienti e sapori caratteristici di varie regioni del Bel paese, in un vero e proprio viaggio culinario da Nord a Sud.



Panzanella dalla Sicilia alla Toscana

(Eugenio Boer)



Croccante al finocchietto, mousse di burrata,

lampascioni e gambero rosso

(Alessandro Parisi)



Linguine in crema d’aglio, spuma

al prezzemolo e alici di Cetara

(Alessandro Parisi)



Risotto mantecato al burro affumicato al fieno,

robiola di Roccaverano, polline e lavanda

(Eugenio Boer)



Baccalà, peperoni, patate e olio alla menta

(Alessandro Parisi)



Pistacchio, mandorle, limone, cioccolato di Modica,

caffè e capperi

(Alessandro Parisi)



Rimedio della nonna

(Eugenio Boer)



“Per il nuovo corso del mio ristorante dopo il lockdown – spiega Boer - ho scelto con convinzione un menù 100% italiano, realizzato interamente con prodotti nostrani, con l’obiettivo di omaggiare alcune delle grandi ricette della tradizione. Nel mio DNA c’è l’Olanda, ma il mio cuore è tutto per l’Italia! Mai come adesso dobbiamo ripartire dal nostro bel Paese e su questo punto con lo chef Parisi abbiamo trovato una perfetta sintesi”.



“Sono davvero onorato – afferma Parisi – di poter collaborare con Eugenio. In linea con il mio background, la mia è una cucina prevalentemente di pesce, dominata dalla freschezza dei sapori e profumi del Mediterraneo. Proprio su questi ci siamo concentrati, spaziando tra ricette, ingredienti e tecniche delle varie regioni italiane”.



Il menù della cena, per un totale di 7 portate, avrà un prezzo di 120 €, vini in abbinamento inclusi.

Per info e prenotazioni: tel. 031 914035 ; e-mail filorestaurant@filario.it