Milano Design Week 2021: Superstudio si rinnova con 3 PROGETTI in 3 LOCATION

SUPERSTUDIO presenta SUPERDESIGN SHOW 2021 3 location 3 progetti un panorama completo e circolare, su design, architettura, green&sostenibilità esteso su circa 30.000 mq in tre sedi a poca distanza

IL NUOVO SUPERSTUDIO MAXI E’ GREEN



DNADesignNatureArchitecture



Superstudio Maxi, 10 000 mq complessivi e la sala privata più grande di Milano (7.200 mq), con LEDwall all'ingresso di 200 mq



La grande novità è l’arrivo di Superstudio Maxi, terza nuova location del gruppo, con 10.000 mq espositivi all’insegna del green per il progetto DNADesignNatureArchitecture. Design come focus su bellezza e tecnologia per il quotidiano. Nature come progettazione per la sostenibilità, uso di energie rinnovabili, attenzione ai nuovi materiali, rispetto e centralità del rapporto fra uomo e natura, nuovi stili di vita non più rinviabili. Architecture come riconoscimento dell’importanza degli Studi di Architettura, veri centri di studio ricerca e costruzione del mondo che verrà, attenti allo sviluppo delle Smart City, alle soluzioni abitative innovative, alle architetture del futuro, all’urbanistica a misura d’uomo.



DNADesignNatureArchitecture aggiungerà al micro, il macro: la progettazione dello spazio, il verde nei contesti urbani, la socialità e il benessere come elementi cardine della progettazione, richiamando la visione del progetto Milano 2030 e i Sustainable Development Goals (SDGs) in materia di consumi energetici, progettazione urbana e salvaguardia dell’ambiente.



Nel modernissimo hangar open-space, prima location per eventi milanese certificata Leed, sono a disposizione “square” di diverse dimensione dove ogni espositore potrà inserire in modo personale il proprio progetto. La grande “piazza delle idee” ci mostrerà il futuro, la Vision Room racconterà in un palinsesto di incontri e talk le visioni dei protagonisti del mondo di domani. La selezione delle partecipazioni è aperta.



Superstudio Maxi, Via Moncucco, Milano



IL SUPERSTUDIO PIU’ E’ ROSSO



REDVOLUTION



Superstudio Più, ingresso con grande portale a Led; SuperHotel by Giulio Cappellini 2019



Al Superstudio Più, con un concept e un progetto di allestimento completamente rinnovato e un diverso percorso espositivo Superdesign Show si propone con una REDVolution che ripensa il mix espositivo restando fedele alla mission di base “Only the Best”. Ritorna il meglio del design orientale contemporaneo con grandi brand, padiglioni nazionali e installazioni dal sapore museale; il design italiano di qualità che nasce sul territorio ma con orizzonti internazionali; la visione di Giulio Cappellini per un “SuperCampus” del post-pandemia dove vivere lo spazio il tempo e il lavoro pensando al futuro. Ma arrivano anche inediti progetti: “D&D – Donne e Design” una ricerca sulla creatività femminile con la presenza di architette e designer di grande valore; e in giardino “Outdoor Generation”, le più desiderabili proposte per vivere all’aperto; e poi… nuovi progetti in progress, installazioni, presentazioni, arredi, ambienti, nuove tecnologie, incontri btob, eventi “phygital”. Uno potrebbe essere il vostro. La selezione delle partecipazioni è ancora aperta ma gli spazi si stanno esaurendo...



Superstudio Più, via Tortona 27, Milano



IL SUPERSTUDIO 13 E’ BLUE



TECH&LIFE



Ingresso studi fotografici Superstudio 13; Home&Spa Design 2011, Studio Bizzarro



Al Superstudio 13, dove si creano le più belle immagini e la moda si intreccia col design il focus è Tech&Life, con progetti per la casa e una vita quotidiana più smart, attenta alla sostenibilità e alla domotica che porterà le nostre case nel futuro. Prodotti innovativi che semplificano le attività quotidiane, comodità impensabili che diventano accessibili con soluzioni hi-tech che coinvolgono tutti i campi del life-style.



Superstudio 13, via Forcella 13/via Bugatti 9, Milano



SUPERDESIGN SHOW



Un progetto di Gisella Borioli con la supervisione artistica di Giulio Cappellini



www.superstudiogroup.com

www.superstudioevents.com

www.superdesignshow.com