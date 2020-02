Milano Fashion Week 2020: è Masi il brindisi all’evento VOGUE YOOX CHALLENGE - The Future of Responsible Fashion

Un abbinamento speciale nel segno della sostenibilità I vini del Gruppo Masi, leader nella produzione di Amarone, sono stati protagonisti dell’esclusiva serata di gala organizzata da Vogue Italia e YOOX, durante Milano Fashion Week 2020.

Nella suggestiva Chiesa di San Paolo Converso a Milano, la casa di vini veronese ha accompagnato l'evento per il lancio di Vogue YOOX Challenge - The Future of Responsible Fashion, il progetto di scouting che ha l'obiettivo di supportare designer, creativi e start-up che, attraverso progetti innovativi, hanno deciso di investire su un approccio responsabile e sostenibile.



Riunito per l'occasione un parterre eccezionale di nomi internazionali sostenitori del progetto: Emanuele Farneti (Direttore di Vogue Italia), Federico Marchetti (Presidente e Amministratore Delegato di Yoox Net-a-porter Group), Amber Valletta (modella, attrice e attivista) e Carlo Capasa (Presidente della Camera Nazionale della Moda Italiana), Anna Wintour (direttore di Vogue US), Bianca Balti (modella), Eva Herzigova (modella e editor at large di Vogue Cecoslovacchia) e Liya Kebede (modella, attrice e attivista per i diritti delle donne); tutti gli ospiti hanno brindato con le etichette di pregio della produzione Masi, che hanno scandito ogni momento della serata, dall'aperitivo alla cena placée.



Per un caloroso benvenuto non potevano mancare le bollicine del Brut Valdobbiadene docg di Canevel, spumante secco e dai profumi delicati, nato con il metodo di spumantizzazione Sètage. In abbinamento al menu vegetariano, creato appositamente per l'occasione dal ristorante tre stelle “Da Vittorio”, due vini emblematici: l’elegante e fruttato rosè Rosa dei Masi, e l'iconico Amarone Costasera, rosso portabandiera di Masi nel mondo. Brindisi finale con il Millesimato Canevel, altro simbolo della cantina di spumanti premium di Valdobbiadene, dal gusto sapido ed elegante.



Raffaele Boscaini, direttore marketing di Masi, presente alla cena, ha commentato: “Vino e moda hanno dinamiche molto simili nel rapporto con le persone; non a caso per entrambi si usa il termine “gusto”. Vino e moda permettono inoltre ad ognuno di noi di esprimere il proprio stile scegliendo ciò che piace ma anche quello che meglio lo rappresenta”.



Il tema centrale della serata è stata la sostenibilità, uno dei valori fondamentali della cultura e della filosofia delle Cantine Masi, che con il progetto “Masi Green” testimonia l'attenzione dell'azienda per l’ambiente lungo l'intera filiera produttiva. Un impegno costante verso una produzione sostenibile e di qualità, che negli ultimi anni ha dato vita a una gamma di prodotti biologici molto apprezzati.



MASI AGRICOLA: Masi è produttore leader di Amarone e da sempre interpreta con passione i valori delle Venezie. La sua storia inizia alla fine del XVIII secolo, quando la famiglia Boscaini acquista pregiati vigneti nella piccola valle denominata “Vaio dei Masi”, nel cuore della Valpolicella Classica. Da oltre quarant’anni ha avviato un ambizioso progetto di valorizzazione di storiche tenute vitivinicole, collaborando con i Conti Serego Alighieri, discendenti del poeta Dante, proprietari della tenuta che in Valpolicella può vantare la più lunga storia e tradizione, e con i Conti Bossi Fedrigotti, prestigiosa griffe trentina con vigneti in Rovereto. Masi possiede inoltre le tenute a conduzione biologica Poderi del Bello Ovile in Toscana e Masi Tupungato in Argentina. Masi ha un’expertise riconosciuta nella tecnica dell’Appassimento, praticata sin dai tempi degli antichi Romani, per concentrare colore, zuccheri, aromi e tannini nel vino, ed è uno degli interpreti storici dell’Amarone: il suo presidente, Sandro Boscaini, rappresenta la sesta generazione della famiglia che ha contribuito a creare con questo vino un’eccellenza italiana Oggi Masi produce cinque diversi Amaroni, la gamma più ampia e qualificata proposta al mercato internazionale. Sandro Boscaini riveste attualmente la carica di Presidente di Federvini, Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori e Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti e affini.

