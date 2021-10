Milano Wine Week 2021: Gi appuntamenti da non perdere

Conversazioni golose davanti ad un calice di vino con cuochi, pasticceri e panettieri: al via oggi il nuovo format “Segreti in tavola”

Il gran carosello della Milano Wine Week 2021 è in corsa con un ricco programma di incontri e appuntamenti per il grande pubblico e gli operatori di settore. Una grande manifestazione dedicata al vino, che quest’anno si è arricchita della divisione food, capitanata da Francesca Romana Barberini, con l’incarico di Head of Food di Milano Wine Week, con il coinvolgimento di centinaia di ristoranti e luoghi di somministrazione. Un susseguirsi di eventi – dal 5 al 10 ottobre 2021 - tra i quali la prima edizione di “Segreti in tavola”, una serie di sei incontri con cuochi, pasticceri e panettieri pensati per incuriosire tutti, tra appassionati e neofiti.



Non saranno semplici incontri divulgativi, ma autentiche e intime conversazioni golose davanti ad un calice di vino. “Le conversazioni – spiega Francesca Romana Barberini - avranno come tema un ingrediente, un territorio, una tecnica di cucina, e porteranno il pubblico a conoscere i protagonisti sia dal punto di vista professionale, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano, scoprendo quei lati che spesso rimangono nascosti dietro i piatti e le ricette”.



Tutti gli incontri di Segreti in tavola si svolgono all’interno dell’Officina Design Cafè presso il Museo ADI Compasso D'oro, in Via Ceresio 7, location gestita dall’Associazione Chic – Charming Italina Chef. Il primo in programma martedì 5 Ottobre alle 18 ha come protagonista lo Chef Davide di Fabio del Ristorante Dalla Gioconda di Gabicce Mare in abbinamento con il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. Si continua mercoledì 6 Ottobre alle 16 con il Pastry chef Massimo Pica di Pasticceria Pica di Milano, in abbinamento con Asti DOCG. Giovedì 7 Ottobre alle 18 è il turno del Panettiere Tommaso Cannata di Milano di Messina – Il Pane e sua lavorazione in abbinamento con i vini della Regione Liguria. Venerdì 8 Ottobre alle 18 protagonista lo Chef Andrea Aprea in abbinamento con il Consorzio di Tutela dei vini dell’Oltrepò. Sabato 9 Ottobre alle 18 ci sarà la Chef Viviana Varese del Ristorante Viva di Milano in abbinamento con il Prosecco DOC. Infine domenica 10 Ottobre alle 18 lo Chef Franco Favaretto del Ristorante BaccalàDivino di Mestre in abbinamento con il Prosecco DOC.



Per approfondimenti sulle attività della manifestazione e per scaricare le presentazioni di Milano Wine Week 2021 www.milanowineweek.com