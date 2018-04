Minaccia cyber e Direttiva NIS: a secsolutionforum per imparare la resilienza dalle realtà complesse

Focalizzato su Privacy, Cybersecurity e Nuove Tecnologie, l’evento è caratterizzato da un articolato programma di incontri, al quale interverranno alcuni tra i più stimati esperti di privacy, sicurezza informatica e nuove tecnologie

GDPR e NIS: due acronimi con cui è importante familiarizzare, e in tempi brevi. Il Regolamento sulla Protezione dei dati personali (o GDPR) e la Direttiva sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi (o NIS), entrambi di matrice europea, forniscono chiare indicazioni per proteggere le informazioni strategiche aziendali, rispettivamente finalizzate alla salvaguardia dei dati personali e alla capacità di mantenere i livelli di servizio essenziali alla collettività. Entrambi gli aspetti – sottolinea Alessandro Manfredini, Chief Security Officer, relatore al secsolutionforum, il prossimo 7 giugno – sono infatti determinanti per qualunque azienda, non solo per le organizzazioni più grandi e complesse, ma anche per quelle più piccole che comunque costituiscono la gran parte del tessuto imprenditoriale del nostro paese. Imparare dalle grandi è una valida strategia per attualizzare modelli di gestione del rischio calandoli in realtà meno complesse.





Esperti a confronto

A questo tema è dedicato l’intervento di Manfredini, durante secsolutionforum, security e cyber technologies, la Mostra Convegno nata nel segno della convergenza tra sicurezza fisica e logica, che si svolgerà il 7 giugno, a Fiera Milano Rho, presso il Centro Congressi Stella Polare. Manfredini è specializzato in Enterprise Security, protezione dei dati, fraud management e modelli di organizzazione e gestione, ed è membro del Consiglio Direttivo di AIPSA, Associazione Italiana Professionisti della Security Aziendale, tra i patrocinatori di secsolutionforum.



Focalizzato su Privacy, Cybersecurity e Nuove Tecnologie, l’evento è caratterizzato da un articolato programma di incontri (tuttora in via di aggiornamento, ma già disponibile on line), al quale interverranno alcuni tra i più stimati esperti di privacy, sicurezza informatica e nuove tecnologie e partner tecnologici tra i protagonisti della scena italiana e internazionale. Sono attesi produttori, distributori, installatori, rivenditori e system integrator, sia del mondo della sicurezza fisica che del mondo della cybersecurity. Secsolutionforum vi aspetta!

