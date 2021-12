Mino Minardi , Ti sorprenderà

Il nuovo singolo del cantautore emiliano in tutte le radio

Mino Minardi nasce a Montecchio Emilia il 21/2/1995. Studia chitarra fin da quando è piccolo. A dieci anni suo padre gli regalerà una chitarra, instradandolo in quello che sarà il suo futuro. Il padre lo segue ancora a tal punto da suonare con lui nella band: the Astral donuts come chitarrista.

Mino cresce e a vent'anni scrive la sua prima canzone.

È un susseguirsi di scritture. Una canzone dopo l'altra fanno in modo di fargli prendere coraggio, per arrivare ad affrontare il pubblico e fargli sentire la propria musica.

La prima uscita sarà il singolo "estate" uscito proprio nel estate del 2019.



Dopo di che nel duemila e venti, quando scopre di aspettare suo figlio Nicolò, Mino pubblica "profumo di caffè" canzone che parla proprio del sapore della vita, dell' attesa anche spensierata di due giovani che decidono di dire sì a questo dono che è un figlio. La "hit" uscirà in radio con una splendida radio date.

Mino porterà la canzone a je so pazzo ai casting nazionali. Nel autunno successivo, Mino esce con un EP composto da quattro canzoni, gabbiano: canzone di tema politico, e culturale la quale invita a non cadere nella paura e di poter pensare e vivere senza preconcetti.

Ti darò : canzone dedicata al figlio, "questa sera abbiamo chiesto a Dio una risposta per il tuo domani!"

Non c'è cosa più bella di te : Struggente canzone d'amore (dedica alla moglie Elena)e infine il cielo è stellato, Canzone di protesta.

Il 21 febbraio del 2021, nello stesso giorno del 26 esimo compleanno di Mino, esce la bella e la bestia, hit invernale, che parla di come bisogna assolutamente amarsi e accettarsi nonostante le diversità che possono nascere da persona a persona, il cui ritornello sarà "come nei Dreams".

Mino porterà a marzo, il singolo a Sanremo new talent, lo presenterà in finale.

E in TV con il videoclip si boom TV.



Da qui la decisione di fare un album, composto da otto canzoni, in associazione con l'arrangiatore, chitarrista, e cantautore Alessandro Peretto.

Qui nasce come prima canzone "fai sentire la tua voce" che andrà in radio.

Dalla quale prende vita e struttura tutto il CD, tra fede amore e politica.

Sarà il CD un mix di queste tre cose.

Ci saranno canzoni più forti e movimentate e anche lenti, il CD seguirà la crescita del cantautore , dalle prime canzoni fino ad arrivare alle ultime scritte.

Sarà il viaggio artistico di Mino.

Con un unico filo conduttore e slogan: Dipingete un sogno. E poi fategli prendere realtà.

Il CD sarà intriso di momenti della vita di Mino anche tristi per poi passare a canzoni più felici, ma comunque autentiche.



Tutto è realtà.

Ti sorprenderà: potenzialmente una hit dalle sfumature indie.

Parla e riassume i momenti della crescita di Mino, dagli schiaffi presi alla felicità trovata.

Dal momento più buio alla fatidica giornata delle nozze con Elena, "chissà che effetto fa, cadere in un racconto esibirsi sopra un palco, cercare nel confronto ricadere in alto mare, guardale dritti gli occhi e poi portarla sull altare.