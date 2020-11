Miriam Serio, Amore Raro

È in radio e disponibile in digitale il nuovo singolo della cantautrice

È “Amore Raro” il titolo del nuovo singolo di Miriam Serio cantautrice pugliese, disponibile in radio e sulle piattaforme digitali . Il testo del brano è stato scritto dalla stessa Miriam Serio, brano composto e arrangiato da Palmiro Nigro che negli anni vanta collaborazioni con Mariella Nava e Mimmo Cavallo.

Le parole di un testo d'amore vengono sussurrate dal cuore, sta poi all'autore riuscire ad ascoltarle. Immaginate poi se quel cuore viene nascosto e protetto da un'armatura spessa, ma così spessa da non riuscire più a far ascoltare i suoi sussurri, i suoi palpiti, non riuscire più a far sentir bussare il suo battito e poi quando quell'armatura viene tolta e si scava nel profondo dell'anima si riesce a riascoltare il suo dolce sussurro ed a trovare quelle parole, rare, che fanno nascere una canzone.

Se poi quelle parole sono cantate dalla meravigliosa voce di Miriam Serio allora diventano ancora più vere, ancora più rare.

Ed è così che è nato il testo di “Amore raro” “un brano che riassuma tutte le storie d'amore di cui ho sentito raccontare, - dice Miriam Serio - tanti pezzi di un puzzle meraviglioso alla ricerca di un qualcosa che forse non è concesso a tutti. La donna nasce con il sogno di vivere una favola d'amore e di incontrare un giorno il suo amore raro”.

“Amore raro” non racconta solo il sogno della favola d'amore ma anche le contraddizioni, i limiti e le paure proprie di ogni persona che possono superarsi solo vivendo con la propria altra metà.

Il videoclip del brano è stato girato da Raffaele Vestito, nella città di Taranto.



Miriam Serio, pugliese classe 1984 , con una carriera trentennale, è un'artista poliedrica la cui voce ha incantato le arene dalla Germania alla Florida e la cui infanzia è legata alla Germania, paese rigido e formativo che la porterà a dedicarsi con impegno e costanza allo studio del canto lirico. Tornata in Italia si diplomerà in canto lirico con bacio accademico. Attualmente è Responsabile per la Puglia di Sanremo Junior e Presidente dell'associazione Direzione InCanto dove insegna canto ai propri allievi dando loro la possibilità di calcare palcoscenici importanti, sensibilizzandoli a tematiche sociali rilevanti quali la violenza sulle donne e il suicidio giovanile e organizza concerti di beneficenza a favore del reparto oncologico pediatrico Nadia Toffa dell'Ospedale SS Annunziata di Taranto