Misiliscemi: appena nato, ha già il suo sito Internet!

Anche il nuovo Comune di Misiliscemi (TP) ha il suo Sito Web Istituzionale: presentato e ufficializzato il nuovo Portale, già disponibile online.

Mercoledì 14 luglio 2021, alla presenza del Commissario Straordinario, dott. Carmelo Burgio, si è tenuta la presentazione del Sito Web Istituzionale del giovane Comune di Misiliscemi, all’interno del libero consorzio comunale di Trapani.



“Giovane” perché è stato istituito molto recentemente: per la precisione il 20 febbraio 2021, mediante scorporo di territorio dal comune di Trapani. Il nuovo Comune è retto da un commissario straordinario (per l’appunto il Dottor Burgio) che rimarrà in carica fino all’elezione di Sindaco e Consiglio che si terrà in autunno.



Il commissario straordinario è stato anche segretario generale del Comune di Trapani, oltre che di Agrigento: al link qui di seguito, potete visualizzare il video dove lo stesso Burgio che commenta e presenta la nuova realtà amministrativa.



https://www.youtube.com/watch?v=UPQSi4JdZTA



E, al di là dell’ironia, viene specificato anche il significato del nome Misiliscemi: di origine araba, “Masil Escemmu” e che significa “territorio elevato dove scorre l’acqua”. Gli abitanti del luogo si chiameranno Misilesi.



Il Sito Web Istituzionale del Comune di Misiliscemi è online



E adesso il nuovo Comune si fregia di un sito web istituzionale in piena linea con i nuovi standard di accessibilità e usabilità.



Il Portale Istituzionale è disponibile a questo link:



https://www.comune.misiliscemi.tp.it/



Si tratta del 391° comune della Sicilia ad avviare Sito web integrato:



- all’Albo Pretorio

- all’Amministrazione Trasparente

- e alle sezioni per adempimento della L.R. Siciliana 22/2008 e 30/2000.



Un portale che mira a semplificare ed a facilitare la consultazione dei documenti ai privati cittadini, armonizzandone la forma ed i contenuti. Si tratta di un Sito Web all’insegna della Trasparenza ed ai principi di chiarezza e inclusività, e che rispetta le linee guida di design per i siti web della pubblica amministrazione sviluppate dall’Agenzia per l’Italia Digitale.



A svilupparlo e a curarne tutti gli aspetti è stata la Società Golem Net, qualificata come Azienda per fornire prodotti in modalità SaaS (Software as a service). Tutti prodotti web sono installati su Cloud Server presente su marketplace AgID.



In materia di Trasparenza Amministrativa, grazie al pacchetto SitiPA, si mette a disposizione dell’Ente una soluzione completa e conforme agli obblighi normativi dei siti web della Pubblica Amministrazione.



Inoltre, tramite il modulo web di Golem Net, Online PA, risulta semplificato l’inserimento e la contestuale gestione degli atti da pubblicare nell’Home Page del sito web istituzionale, nelle sezioni apposite previste dalla normativa.



Si tratta di Software pienamente accessibili e che seguono pedissequamente la Direttiva UE 2016/2102.



Le soluzioni software e le piattaforme offerte da questa Azienda, in conclusione, rappresentano una soluzione tecnologica conforme ai principi delineati dalla Direttiva sopra citata.



