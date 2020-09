Gli spettacoli dall' 8 al 13 Settembre

Mittelfest 2020, Cividale del Fiuli



8 settembre, ore 19.00 Teatro Ristori

Michele Marco Rossi, uno dei musicisti più interessanti nella nuova generazione della musica contemporanea, conferma la sua fedeltà a Mittelfest proponendo un nuovo concerto, ispirato al tema dell’edizione 2020, Empatia. Porta dunque il nostro ascolto all’area del sentire: il cuore, laddove facilmente avvengono anche le ferite che terminano un ordine delle cose e ne creano uno nuovo. Con un significativo gioco di parole, Hurt/Heart propone questo tema attraverso un percorso di 8 autori, ovvero con 4 brani che appartengono all'avanguardia della musica contemporanea, e altri 4 che sono brani antichi o legati a una cultura più popolare.

13 Settembre, ore 18:30 e 20:30

Giorgio Mainierio, un misteri furlan

Uno spettacolo che è una dedica d’amore al Friuli, anche nei suoi aspetti più inattesi e attraverso i rivoli carsici della sua variegata cultura. In uno di questi scorre la storia di Giorgio Mainerio (Parma, 1535-Aquileia, 1582): musico, sacerdote e, forse, negromante. Così lo presenta Marco Maria Tosolini, autore della drammaturgia e regista dell’opera con Paolo Antonio Simioni: “La sua figura è emblematica della complessità oscura e visionaria del ‘500 friulano, in cui colto e popolare si fondono in un mistero alle volte insondabile, restituendo alla storia di questa terra aspetti di estremo fascino”.

Muhammad

mercoledì, settembre 9, 2020, ore 21.00 Chiesa San Francesco.



Uno spettacolo originalissimo, che non canta lo sport, ma si fonde con il suo ritmo e lo traduce in scrittura musicale. Il palcoscenico allora si trasforma in un ring, e l'ensemble olandese Ikarai porta il pubblico nel racconto della leggenda del pugilato Muhammad Ali.

12 Settembre

20:30 Teatro Ristori

19 Luglio 1985 - una tragedia alpina

Uno spettacolo corale e a vari registri artistici che ci invita a riflettere sul rapporto tra l'uomo e l'ambiente: tema tanto più attuale al tempo della pandemia che ha espulso per un lungo lockdown l'uomo dalla natura, mentre la natura stessa mostrava tutta la sua forza e il suo potere.



La tragedia alpina che siamo invitati a rivivere ebbe inizio alle 12:22:55 del 19 luglio 1985, quando una colata di fango travolse la Val di Stava, in Trentino: alberi, case, alberghi, strade vennero spazzati via. Tutta l’Italia si fermò a guardare sconcertata le terribili conseguenze dell’inondazione che uccise 268 persone. Più di trent’anni dopo, con questo spettacolo viene riavvolto il nastro della vicenda, rimesso in scena come momento epifanico del rapporto tra l’uomo e il paesaggio di montagna.