Moby Spa: cerimonia per il taglio della lamiera della “Moby Fantasy”

Moby Spa, taglio della prima lamiera per la “Moby Fantasy” nei cantieri cinesi Gsi: la soddisfazione di Achille Onorato, AD del Gruppo Onorato Armatori

A Canton il taglio della lamiera per la prima delle navi commissionate da Moby Spa ai cantieri Gsi: Achille Onorato, AD del Gruppo Onorato Armatori, sottolinea i molteplici significati simbolici di questo traguardo.



Moby Spa, al via i lavori della “Moby Fantasy”: taglio della lamiera nel cantiere cinese di Canton



Moby Spa li ha commissionati ai cantieri Gsi: saranno “i più grandi e i più 'verdi' traghetti del mondo”. Si è tenuta lo scorso 2 giugno nel cantiere cinese di Canton la cerimonia per celebrare il taglio della lamiera del primo che si chiamerà "Moby Fantasy", nome di grande significato storico per il Gruppo Onorato Armatori. Particolarmente ambizioso il progetto. Basta guardare i numeri della nuova "Moby Fantasy", inediti per un traghetto ma funzionali a far sì che possa entrare in tutti i maggiori porti del Paese: 237 metri di lunghezza per 32 di larghezza e una stazza di 69 mila tonnellate, per trasportare fino a 2.500 passeggeri e 1.300 automobili, con 550 cabine tutte con parametri da nave da crociera. Il motore avrà una potenza di 10,8 megawatt, per una velocità di crociera di 23,5 nodi, con punte di 25 nodi. Allo stesso modo la gemella sarà costruita a distanza di sei mesi sempre a Canton. Il progetto prevede inoltre la costruzione di tre portelloni a poppa, disegnati con lo scopo di ridurre i tempi per le operazioni di imbarco e di sbarco: una novità che contribuirà a far evolvere ulteriormente il concetto di traghetto in Italia. Non solo: come si legge nella nota diffusa da Moby Spa “arredi, dotazioni e cabine saranno più simili a quelle di una nave da crociera rispetto a quelli che siamo abituati a conoscere sui ferry”. A contraddistinguerne la costruzione inoltre anche la particolare attenzione riservata ad ambiente e sostenibilità: il Gruppo Onorato Armatori ha commissionato a Gsi una serie di dotazioni che consentiranno di abbattere le emissioni senza sacrificare le prestazioni. Oltre agli scrubber, sarà anche possibile passare dall’alimentazione tradizionale a quella a gas naturale.



Moby Spa, l’AD del Gruppo Onorato Armatori: “Questo taglio della lamiera ha molti significati simbolici”



Il 2 giugno 2020, per il Gruppo Onorato Armatori, sarà ricordato come una data importante anche perché ha coinciso con la caduta dei divieti di movimento fra una regione e l’altra e quindi con il via libera per le navi delle compagnie del gruppo (oltre a Moby Spa, Tirrenia e Toremar) verso le destinazioni servite: Sicilia, Isole Tremiti, Isola d'Elba e Arcipelago Toscano, Corsica, e Sardegna. Il taglio della lamiera della “Moby Fantasy” “ha anche molti significati simbolici: si tratta del primo investimento forte di un’azienda italiana sulla Via della Seta e anche della ripresa dell’attività navalmeccanica per la marineria italiana dopo i mesi terribili che abbiamo vissuto”. Achille Onorato, Amministratore Delegato del Gruppo Onorato Armatori si è detto “davvero orgoglioso di questo taglio della lamiera con cui prosegue il piano di sviluppo della nostra Compagnia, in perfetta tabella di marcia con i tempi che fissammo lo scorso anno al momento della firma ufficiale del contratto con i cantieri cinesi Gsi. Un momento importante perché, di fatto, ha inaugurato la Via della Seta fra Italia e Cina”. L’AD ha sottolineato inoltre come i due traghetti in costruzione a Canton saranno “i più grandi e i più ecologicamente compatibili del mondo nella loro categoria e abbiamo già deciso che "Moby Fantasy", che entrerà in linea nel 2022, sarà dedicata alle tratte da e per la Sardegna, isola con cui il legame della nostra famiglia è sempre stato fortissimo, fin dalla prima delle nostre cinque generazioni di armatori”. La "Moby Fantasy" sarà “davvero un traghetto con tutte le caratteristiche delle navi da crociera” e la notizia del taglio della lamiera è arrivata in un giorno particolare, come ha ricordato infine anche l’AD Achille Onorato: “Il 2 giugno per la Festa della Repubblica, il ritorno verso il recupero della nostra quotidianità e del piacere di stare insieme certificato domani dalla ripresa del movimento fra le regioni e, contestualmente, il vero inizio della stagione estiva di Moby Spa, Tirrenia e Toremar per raggiungere in assoluta sicurezza le più belle spiagge italiane, tutte servite dalle nostre navi. La vacanza per noi inizia dal viaggio, da sempre. Ma, da oggi, ancora di più”.