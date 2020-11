Moby Spa e Tirrenia: al via le prenotazioni per l’estate 2021

Sardegna, Sicilia, Corsica e presto Isola d’Elba: Moby Spa e Tirrenia hanno dato il via alla nuova campagna di prenotazioni per l’estate 2021. L’offerta comprende una polizza multirischi e promozioni speciali

L’assicurazione offerta da Moby Spa e Tirrenia è prevista per chi prenota entro il 2020.



Moby Spa e Tirrenia: la nuova offerta



Per la prossima stagione estiva le compagnie di navigazione del Gruppo Onorato Armatori tuteleranno i viaggiatori in caso di contagio da Coronavirus. Dallo scorso 23 ottobre Moby Spa e Tirrenia hanno infatti aperto le prenotazioni sui traghetti per le tratte verso la Sardegna, la Sicilia e la Corsica, alle quali si aggiungeranno anche quelle per l’Isola d’Elba. La novità dell’offerta, come si evince dalla nota ufficiale, è l’attivazione di un’assicurazione multirischi gratuita che “comprende il rimborso completo del biglietto in caso di annullamento per qualsiasi evento imprevisto, oggettivamente documentabile”. In linea con lo scenario attuale, la polizza prevede anche una copertura speciale in caso di infezione da Covid-19 durante il periodo di soggiorno o per l'interruzione del soggiorno per quarantena. La promozione di Moby Spa e Tirrenia dedicata all’estate 2021 è valida unicamente per quei passeggeri che prenoteranno il viaggio entro il 31 dicembre prossimo.



Covid-19, i dettagli della nuova polizza di Moby Spa e Tirrenia



La scelta strategica di Moby Spa e Tirrenia nasce con l’obiettivo di rassicurare quei viaggiatori che prima della pandemia erano abituati a prenotare le vacanze estive già in questi mesi dell’anno. Considerato il sentimento di incertezza causato dall’emergenza, la Polizza Covid offre diverse garanzie, rimborsando all’Assicurato la penale applicata contrattualmente dal Contraente ai sensi delle Condizioni Generali di Trasporto, per annullamento del biglietto da parte dell’Assicurato che sia conseguenza di circostanze imprevedibili e non preesistenti al momento della prenotazione del biglietto, come appunto la conclamata infezione da Coronavirus dell’Assicurato o dei suoi familiari. Decorrente dalla data di prenotazione del biglietto e terminata nel momento in cui l’Assicurato avvia le attività necessarie all’imbarco sulla Nave, la garanzia è valida sia per la tratta di andata che per l’eventuale tratta di ritorno. Sono previste anche una diaria da ricovero a seguito di infezione da Covid-19, una indennità da convalescenza e il rimborso in caso di interruzione soggiorno a seguito di quarantena. Moby Spa e Tirrenia mettono infatti la sicurezza al primo posto.