MOLO FILM FEST. Parte la seconda edizione del Festival di Lungometraggi e cortometraggi

Dal 09 Agosto e sino al 05 Settembre si svolgerà la seconda edizione del MOLO FILM FESTIVAL, la rassegna cinematografica che premia i giovani cineasti italiani. La seconda edizione del progetto è ospitata all’interno di PARCO MILVIO, il parco naturale che sorge nel cuore di Ponte Milvio, lungo la banchina del Tevere.

La Kermesse offrirà un ciclo di proiezioni gratuite di lungometraggi dal 09 Agosto al 29 Agosto.

La programmazione è distinta in tre sezioni.

Docs Café - Incontri con il cinema documentario (09-14 Agosto) si concentra sul cinema documentario di creazione, dando spazio da una parte a tributi a grandi maestri del cinema, dall’altra selezionando documentari che hanno avuto poca visibilità nel quadro della programmazione tradizionale delle sale romane..

Nella settimana dal 16 al 22 Agosto sarà la volta della sezione Immaginario Italiano che dedica la sua programmazione al genere della commedia, particolarmente significativo nella storia del cinema italiano. A chiudere le sette serate previste, la proiezione che celebra uno dei più indipendenti tra gli autori maturi del cinema italiano comico e di commedia: Maurizio Nichetti con il suo indipendentissimo ed eccentrico Domani si balla!.

Ombre colorate - L’animazione che non ti aspetti è l’ultima sezione del programma dei lungometraggi del Molo Film Festival che prenderà vita dal 23 al 29 Agosto, proponendo sette titoli dedicati al cinema d’animazione spaziando dai grandi successi delle major a opere lontane dalla produzione seriale.



Il Molo Film entrerà nel vivo nella settimana dal 30 al 04 Settembre con Il festival di cortometraggi italiani, sezione competitiva del progetto che aprirà le selezioni a dieci corti di produzione recente diretti da giovani registi di nazionalità italiana o che hanno prodotto il loro film in Italia.



Durante le serate del festival, le proiezioni dei corti saranno accompagnate da una delegazione tecnica ed artistica dei film in gara. Chiuderà la rassegna la serata finale del 4 Settembre con la premiazione dei corti vincitori dei Premi della Giuria, del pubblico ed il premio speciale della Associazione per un montepremi complessivo di 1.500€. Durante l’evento conclusivo si esibirà L’Ensemble Roma Sinfonietta che proporrà un concerto evento dedicato alle grandi colonne sonore del cinema Made in Italy con le musiche di E.Morricone, A.Di Pofi e N.Piovani.



Il progetto, a cura della Associazione Socio Culturale Ponte Milvio è realizzato con il contributo della Regione Lazio .



L’ingresso è libero, per informazioni supplementari e scaricare il programma completo www.parcomilvio.it / infopontemilvio@gmail.com.







Associazione Ponte Milvio

Marco Piermarini

infopontemilvio@gmail.com

+39.347-85.37.213