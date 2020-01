Mondo libero dalla droga arriva a Porto Potenza Picena

Giovedì mattina in occasione del mercato pubblico di Porto Potenza Picena i volontari di MONDO LIBERO DALLA DROGA arriveranno tra la gente per distribuire gli opuscoli informativi contro l'uso alle droghe.

In questa piccola cittadina litoranea sono state fatte segnalazioni di consumo di droghe. Pertanto portare sana informazione è il primo passo per aiutare un comune a risanarsi.

Oggi la droga è sempre più un nemico che va affrontato onestamente e urgentemente. Lo dimostrano le statistiche che comunicano che l'età del consumo di droghe come l'alcol è sceso addirittura a 11 anni. Per non parlare di percentuali!....il fenomeno Cannabis ha contribuito a degenerare ulteriormente la situazione: infatti si parla che ben il 10% della popolazione italiana da un'età dai 15 ai 64 anni hanno almeno provato Cannabis una volta. Arriva poi la Cocaina colpendo ben il 7% della popolazione.



"...bisogna comprendere che il consumatore era invariabilmente in difficoltà già prima di farne uso, altrimenti non avrebbe mai fatto ricorso alla droga in primo luogo." scrisse l'umanitario L. Ron Hubbard.



Risultato: L'ITALIA UNA VOLTA CONSIDERATA LA QUINTA POTENZA MONDIALE; OGGI SI AGGIUDICA AL 4° POSTO IN EUROPA SUI 30 STATI MEMBRI!!!!!!!!!!!



La domanda sorge spontanea: possibile che una nazione simbolo nel mondo per la metalmeccanica; per la storia e cultura unità alla bellezza e al buon gusto nel mangiare e nel vestire sia sceso così in basso dimostrando che preferisce mandare tutto in fumo che migliorarsi?????



La risposta è semplice: la sana informazione è la soluzione per incitare a riprendersi il controllo e il desiderio di creare un mondo sano e migliore.