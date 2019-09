E' nato Mongey

Il Social che va controcorrente e dice quello che pensa

New Social Mongey-Innovativo Rivoluzionario-Opinioni Valutazioni esperienze vissute-Casting

MONGEY è un social innovativo e rivoluzionario perché dà la possibilità a tutti di commentare

esperienze ed esprimere opinioni e valutazioni sulle persone che si incontrano nell’arco della

giornata e della vita valutando e condividendo con gli altri le esperienze reali che viviamo con le

persone che incontriamo, attraverso commenti, foto e video. Chiunque, finalmente, può far sentire

la propria voce mettendo a disposizione di tutta la comunità MONGEY le proprie esperienze

vissute con gli altri.

A differenza di altri social come Instagram, che è un servizio di social network di condivisione di

foto e video, di Facebook, Vkontakte e Odnoklassniki (due social equivalenti a Facebook

diffusissimi in Russia) che permettono ad ogni utente di mettersi in contatto con i propri amici e

istaurare nuove amicizie, di Twitter e Tumbrl (di Yahoo) che sono piattaforme

di microblogging che permettono di condividere messaggi, di Linkedin che è un networking che si

occupa di creare e intrattenere relazioni online sulla base di contatti lavorativi, MONGEY

permette, ed è la grande novità, ad ogni utente di partecipare alla creazione della reputazione degli

altri che siano iscritti o non iscritti. Di conseguenza saranno i commenti degli appartenenti alla

community a creare la reputation dando un servizio a tutta la community Mongey permettendo agli

utenti di creare reti di persone con caratteristiche simili.

A differenza di Reddit, che è molto diffuso in America e in Australia ed è una grande community

che consente agli utenti di condividere link, opinioni, contenuti e notizie in tempo reale sul web, di

Pinterest che è una piattaforma di condivisione di immagini per creare "board" tematiche dedicate

ai più svariati argomenti, dall'arredamento alla moda, dai film da vedere ai luoghi da visitare, dagli

animali agli accessori, MONGEY permette agli utenti di partecipare ad ogni forma di sondaggio

fatto da Mongey stesso o da qualsiasi altro utente dando la possibilità a tutti gli iscritti di partecipare

a discussioni di qualsiasi genere, dalla politica al glamour, dal fashion alla vita quotidiana.

Come TikTok, conosciuta anche con il nome cinese Douyin, diffusa in Cina e che è

sostanzialmente una piattaforma di video musicali amatoriali e YouTube, il portale video più

diffuso al momento nel mondo, acquisito da Google, dove è possibile creare un canale all’interno

del quale caricare i propri video per farli vedere agli utenti, anche MONGEY permette di poter

utilizzare i video per fare delle videorecensioni, videodenunce e videovalutazioni e condividerle con

tutta la community su ogni incontro che facciamo.

Come WhatsApp, passato sotto il controllo di Facebook da qualche anno, e WeChat,

indiscutibilmente le applicazioni dedicate alla messaggistica istantanea più famose e più utilizzate

al mondo, MONGEY permette ai suoi iscritti di scambiarsi messaggi privatamente esattamente

come accade anche per Messanger di Facebook e la chat privata di Instagram.

Infine come Twoo, Tinder e Grindr che sono siti di incontri geolocalizzati per conoscere persone

in una determinata area, anche MONGEY permette, attraverso il sistema di geolocalizzazione gps

del cellulare, di incontrarsi con chi ha caratteristiche affini, intrecciare nuove amicizie e partecipare

ad eventi.

Infine come Snapchat, che è una app che non gira attorno a un profilo come nei social classici,

bensì a una storia, MONGEY è utlizzatissima dai teeneger dai 13 ai 17 anni in quanto questi amano

dire la propria opinione su un’infinità di argomenti perché spesso non vengono ascoltati.

In sintesi chiunque aprirà un PROFILO MONGEY, potrà finalmente dire la sua, esprimere

opinioni o commentare esperienze sul mondo reale, quindi su persone conosciute realmente, amici,

parenti, oppure su qualsiasi attività commerciale o professionista di cui ci si è serviti (dal

parrucchiere, alla palestra, al ristorante, all’albergo, all’architetto, al medico, all’avvocato,

all’estetista, al barista etc…) iscritti o non iscritti a MONGEY.

MONGEY VEDE, SENTE E SOPRATTUTTO PARLA!