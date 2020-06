Monkey 47, una storia bestiale

Ha 10 anni e idee chiare: bisogna aiutare le scimmie. Nasce una limited edition per il WWF

Siamo i primati che abbiamo il primato di minare la vita di altri primati. Uno scioglilingua? Un gioco di parole? Niente affatto, è un dato di fatto: la deforestazione e il bracconaggio stanno decimando il numero dei primati nel mondo. Monkey 47 non può restare indifferente. E tu?



Per celebrare i primi 10 anni Monkey 47 ha deciso di sostenere l’animale a cui deve gran parte della sua notorietà e aiutare i meno fortunati dei primati, ordine a cui apparteniamo anche noi umani.



E’ stata così progettata una limited edition di 6 bottiglie…vuote: vuote di gin ma piene di valori, metafora concreta del vuoto che stiamo creando intorno a noi. Un modo anticonvenzionale, in puro stile Monkey 47, per sensibilizzare su questo problema.



La conosciuta scimmietta Monkey 47 ha lasciato così il suo posto sull’etichetta ai suoi compagni più sfortunati. Ogni limited edition è destinata alla raccolta fondi per supportare il World Wide Fund (WWF) a scongiurare l’estinzione di questi 6 primati fra i più minacciati al mondo: Milton’s Titi, Roloway Monkey, Western Gorilla, Bornean Orangutan, Golden Lion Tamarin, Proboscis Monkey.



Fino a fine giugno su www.MonkeyKiosk.com è possibile acquistare la limited edition: una bottiglia Monkey 47 con un’etichetta speciale, vuota perché esiste qualcosa di ancora più prezioso del nostro gin: salvare animali minacciati da noi.

Monkey 47 limited edition: euro 25



Monkey 47

Un altro gin? Certamente no. Monkey è il gin realizzato a mano e rigorosamente non filtrato. Il gin che fonde con superba maestria la tradizione britannica, l’esotismo indiano e la purezza e originalità della Foresta Nera.

Un terzo degli ingredienti ha origine nella Foresta Nera come le punte di abete rosso, i fiori di sambuco e le foglie di mora. La complessità e la qualità impareggiabile di Monkey 47 sono da attribuire alle 47 botaniche raccolte a mano sia all’acqua di sorgente estremamente dolce e pura della Foresta Nera.

La pièce de résistance è un’arma segreta autoctona: mirtilli rossi. Grazie alla sapiente distillazione e alla maturazione in tradizionali contenitori di terracotta, si è riusciti a valorizzare e sfruttare le potenzialità e la ricchezza di tutti i componenti.

Oggi Monkey 47 ha conquistato i palati degli abitanti di oltre 80 paesi in quattro continenti. Appassionati, bartender e intenditori hanno imparato a godere e apprezzare l’incredibile complessità e armonia di questo gin, la cui nascita è legata a un nostalgico desiderio dell’Inghilterra.