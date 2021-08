Monopattini elettrici: da giugno 2020 si sono registrati 596 incidenti a Milano

Codacons: completamente inascoltate le rchieste del Codacons sulla regolamentazione del mezzo Diffideremo il Sindaco e il Ministero dei Trasporti

Cronaca Milano: Nonostante i diversi appelli dell'Associazione alle istituzioni, ancor oggi la circolazione dei monopattini elettrici non è soggetta ad alcun normativa speciale, con capacità ripercussioni alla viabilità e alla sicurezza degli utilizzatori delle due ruote.

Eppure i dati parlano chiaro: solo negli ultimi due giorni ci sono stati 6 interventi di ambulanze a soccorso dei viaggiatori in monopattino.

Da giugno 2020 si sono registrati a Milano 596 interventi di ambulanze per incidenti dovuti ai monopattini.



Codacons: "Da mesi parliamo dei gravissimi rischi che si corrono su questo mezzo di trasporto e di come le regole sinora adottate siano estremamente permissive rischiando di correre pericoli a tutti coloro che utilizzano il monopattino elettrico - afferma il Presidente del Codacons, Marco Donzelli - le disposizioni vigenti da un lato prevedono limitazioni impossibili da rispettare e dall'altro non introducano l'obbligo di indossare il caschetto protettivo, Fondamentale in caso di caduta per evitare gravi lesioni alla testa.



Rimangono tantissimi dubbi e poche certezze, ma basta muoversi per Milano per vedere la quantità di persone che si muovono in monopattino con le macchine che sfrecciano accanto. Basta pochissimo, una caduta, una scivolata, per mettere a rischio la propria vita.



Per tali ragioni il Codacons diffida il Sindaco di Milano e il Ministero dei Trasporti affinché adotti regole in grado di garantire la sicurezza stradale e la salute di tutti coloro che utilizzano tale mezzo, ossia prevedendo l'obbligo di indossare il casco.