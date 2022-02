Monteverro a Terre di Toscana 2022

La Cantina gioiello di Capalbio tra i protagonisti enoici il 20 e 21 marzo a Lido di Camaiore (LU) Un appuntamento per dare il benvenuto alla primavera, un’occasione unica per conoscere le eccellenze di una regione dalla fortissima tradizione enoica: questo è Terre di Toscana, la manifestazione vinicola giunta alla XIV edizione che quest’anno propone 120 tra le più importanti realtà vitivinicolo della regione.

Non poteva quindi mancare Monteverro, cantina gioiello di Capalbio, dolcemente adagiata sulle colline tra l’Argentario e il mare, una realtà che ha fatto della biodiversità una filosofia di approccio alle viti e alla natura in generale e dell’eleganza la cifra dei suoi vini, frutto di questa Toscana del Sud quasi al confine con il Lazio, in quella definita come maremma autentica, terra di valori e tradizioni. Proprio qui – prima in vigna e poi in cantina – prendono vita le sei etichette Monteverro che raccontano la storia della cantina stessa.



In occasione di Terre di Toscana sarà possibile degustare l’intera linea di vini – due bianchi e quattro rossi -: si va dall’eleganza innata dello Chardonnay Igt Toscana Bianco, annata 2018, alla raffinatezza del Tinata 2017, assemblaggio di Syrah e Grenache, vellutato e suadente, al naso e al palato; dall’audace Terra di Monteverro 2017, un assemblaggio bordolese dal carattere toscano al fratello maggiore Monteverro 2017 – stesso assemblaggio, ma da parcelle diverse – che come tutti i fratelli maggiori è più rigoroso, più impegnato e impegnativo. E per finire i due vini giovani: il disinvolto Verruzzo 2020 – che mixa la struttura del Cabernet Sauvignon, l’aromaticità del Cabernet Franc, la potenza del Syrah e la morbidezza del Merlot – e il gioioso Vermentino 2021, un bianco leggero e delicato, figlio della costa toscana.



Il primo giorno della manifestazione saranno in degustazione le annate attualmente in commercio, mentre il lunedì si potranno proporre alcune preziose vecchie annate: di Monteverro sarà possibile degustare il Tinata 2010 e il Monteverro 2012, un’occasione esclusiva per confrontarsi e riflettere sull’evoluzione dei vini nel tempo. A raccontarli al banco d’assaggio della cantina l’enologo Matthieu Taunay e il responsabile commerciale Italia Giuseppe Monaco.



L’appuntamento – con circa 120 aziende e quasi 600 referenze – anche quest’anno sarà all’Hotel Una Esperienze Versilia Lido, a pochi passi dal mare.



Per maggiori informazioni su Monteverro: www.monteverro.it



Alcuni cenni su Monteverro

Nasce agli inizi degli anni 2000 da un’idea visionaria del proprietario Georg Weber, alla ricerca del luogo ideale dove dar vita al suo progetto di produrre vini di eccellenza. La scelta è pressoché già scritta: un amore incondizionato lega Georg alla Toscana, ma la vera intuizione è aver eletto a sua nuova dimora un territorio un po’ al di fuori dei circuiti vinicoli tradizionali. Una terra autentica e naturale, ricca di tradizioni e genuinità. Un grande lavoro in vigna e scelte attente in cantina si ripetono da 13 vendemmie per dare vita alle 6 eccellenze di Monteverro: il capofila taglio bordolese Monteverro, il fratello minore Terra di Monteverro, uno Chardonnay in purezza e un intrigante Syrah Grenache chiamato Tinata e due vini di base, Vermentino e Verruzzo.



ph fonte ufficio stampa