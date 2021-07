Moscato Wine Festival in Tour - Milano, NH Hotel Touring - un appuntamento esclusivo dedicato ai tanti volti del Moscato italiano

Go Wine presenta a Milano la seconda tappa, dopo l'evento di Torino, della ventesima edizione del Moscato Wine Festival in Tour: incontri di degustazione promossi da Go Wine in varie città d’Italia nelle serate d’estate, per far conoscere i tanti volti del moscato italiano. L’evento si svolgerà nella nuova sede di NH Touring – Via Ugo Tarchetti, 2 - Milano - Mercoledì 14 Luglio 2021 dalle ore 18.00 alle ore 22.00

Un evento esclusivo che Go Wine vi propone nel segno della ripresa, comunicando innanzitutto che si svolgerà in sicurezza e con il rispetto delle disposizioni in corso: su prenotazione in tre diverse fasce orarie e con numeri contingentati al fine di mantenere il distanziamento ed evitare assembramenti in sala; presenza di igienizzanti per le mani, utilizzo obbligatorio delle mascherine, ecc... Vi chiediamo attenzione su questo punto: è necessario prenotare per un corretto svolgimento dell’evento e utilizzo degli spazi a disposizione!



Una sorta di viaggio virtuale con il calice dal Nord a Sud della Penisola, per approfondire la conoscenza con una varietà antica e ricca di storia, che ha contributo in molti luoghi a diffondere la cultura del vino.



Saranno oltre 40 le etichette presentate in degustazione, dal Piemonte, fino ai passiti di Pantelleria, passando attraverso una selezione di Moscato d’Asti, dei Moscato Giallo del Trentino, di rarità come il Moscato di Trani e di tante altre espressioni della cultura enologica italiana.



Alcune cantine saranno presenti al banco d’assaggio e presenteranno altre etichette della loro produzione, ampliando il panorama della degustazione.



Presenti in sala ad incontrare il pubblico con i loro vini le cantine:



Boeri, Costigliole d’Asti (At)



Tenuta Il Nespolo, Moasca (At)



Ecco la carta dei vini che saranno presentati nelle varie enoteche tematiche:



La selezione del Moscato d’Asti (in ordine alfabetico di cantina)



MOSCATO D’ASTI “FILARI CORTI” 2020 – Carussin, San Marzano Oliveto (At)



MOSCATO D’ASTI TAPPO RASO “MUSCATE’” 2020 - Cantina Maranzana, Maranzana (At)



MOSCATO D’ASTI 2020 - Cascina Castlet, Costigliole d’Asti (At)



MOSCATO D’ASTI “LA CAUDRINA” 2020 – Caudrina, Castiglione Tinella (Cn)



MOSCATO D’ASTI “LA GALEISA” 2020 – Caudrina, Castiglione Tinella (Cn)



MOSCATO D’ASTI “LA GIOSTRA” 2020 - Doglia Gianni, Castagnole Lanze (At)



MOSCATO D’ASTI CANELLI “CASERA” 2020 – Domanda, Calosso (At)



MOSCATO D’ASTI “PODERI GALLINA” 2020 – Antichi Poderi dei Gallina - Francone, Neive (Cn)



MOSCATO D’ASTI 2020 – La Tribuleira, Santo Stefano Belbo (Cn)



MOSCATO D’ASTI 2020 - Negro Maria Luigina, Loazzolo (At)



MOSCATO D’ASTI CANELLI “CIOMBO” 2020 - Tenuta Il Falchetto, S. Stefano Belbo (Cn)



MOSCATO D’ASTI CANELLI “TENUTA DEL FANT” 2020 - Tenuta Il Falchetto



MOSCATO D’ASTI 2020 – Tenuta Langasco, Alba (Cn)



MOSCATO D’ASTI “GRANDIUS” 2020 – Terrenostre, Cossano Belbo (Cn)



ASTI SPUMANTE “LA SELVATICA” – Caudrina, Castiglione Tinella (Cn)



PIEMONTE MOSCATO PASSITO “AVIE’” 2015 – Cascina Castlet, Costigliole d’Asti (At)





I Moscato d’Italia



LOMBARDIA



MOSCATO IGT PROVINCIA DI PAVIA 2020 – Verdi Bruno, Canneto Pavese (Pv)



METODO CLASSICO SPUMANTE DOLCE “AROMA 85” - Ricchi Stefanoni, Monzambano (Mn)





TRENTINO



TRENTINO MOSCATO GIALLO (secco) 2019 – Cantina d’Isera, Isera (Tn)



VIGNETI DELLE DOLOMITI “MONFORT GIALLO” 2016 - Cantine Monfort, Lavis (Tn)





ALTO ADIGE



ALTO ADIGE MOSCATO GIALLO (secco) 2020 – Cantina Produttori Bolzano, Bolzano





VENETO



COLLI EUGANEI MOSCATO SECCO “A CENGIA” 2018 – Ca’ Lustra, Cinto Euganeo (Pd)



VENETO IGT MOSCATO SECCO “CA’ SUPPIEJ” 2018– San Nazario, Vo’ (Pd)



COLLI EUGANEI FIOR D’ARANCIO PASSITO “ZANOVELLO” 2017 – Ca’ Lustra, Cinto Euganeo (Pd)





TOSCANA



MOSCADELLO DI MONTALCINO “PASCENA” 2015 – Col d’Orcia, Montalcino (Si)





LAZIO



MOSCATO GIALLO SECCO 2018 – CASA DIVINA PROVVIDENZA – Nettuno (Rm)



ROSSO DEL LAZIO IGT DOLCE “ROSATHEA” 2015 – Castel De Paolis, Grottaferrata (Rm)





ABRUZZO



MOSCATO SPUMANTE DOLCE “SPLENDORE” – Cantina Colle Moro, Frisa (Ch)





MOLISE



MOLISE MOSCATO “APIANAE” 2017 – Di Majo Norante, Campomarino (Cb)





PUGLIA



MOSCATO DI TRANI “PIANI DI TUFARA” 2017 – Rivera, Andria (Bt)



PUGLIA IGT MOSCATO SECCO “POLVANERA” 2020 – Polvanera, Gioia del Colle (Ba)





BASILICATA



MOSCATO DRY “TERRE DI ORAZIO” 2020 – Cantina di Venosa, Venosa (Pz)





SICILIA



NOTO “ALLEMANDA” (moscato bianco) 2020 – Planeta, Menfi (Ag)



TERRE SICILIANE IGP MOSCATO SECCO “MICOL” 2019 – Fausta Mansio, Siracusa



MOSCATO DI SIRACUSA “SILENÒS” 2012 - Blundo Gaetano, Siracusa



MOSCATO DI PANTELLERIA “KABIR” 2019 – Donnafugata, Marsala (Tp)



TERRE SICILIANE IGT PASSITO 2016 – Colosi, Messina



TERRE SICILIANE IGP MOSCATO VINO LIQUOROSO “HERITAGE” – Francesco Intorcia & Figli, Marsala (Tp)





SARDEGNA



ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO “LAJCHEDDU” 2016 - Tondini Orlando, Calangianus (Ot)



CAGLIARI MOSCATO “A MEDAS ANNOS” – Gostolai, Oliena (Nu)



MOSCATO DI SARDEGNA PASSITO 2015 – Cantina Sociale Di Dolianova, Dolianova (Su)





Concludono la degustazione della selezione dei moscato



VERMOUTH W1 - Ca’ Lustra, Cinto Euganeo (Pd)



GRAPPA DI MOSCATO - Distilleria Sibona, Piobesi d’Alba (Cn)





AREA VINTAGE



Una selezione a sorpresa di vecchie annate, in diverse denominazioni. Per conoscere la capacità di alcuni Moscato di saper reggere il tempo e, in alcuni casi, di stupire con risultati apprezzabili.





Programma, orari e modalità di prenotazione:



Come riferito, per garantire la sicurezza dei partecipanti gli ingressi saranno contingentati e su prenotazione entro le ore 12 di mercoledì 14 luglio utilizzando il modulo scaricabile al presente link. Per permettere a un numero maggiore di persone di accedere al banco di assaggio la degustazione verrà divisa in 2 turni a cui sarà obbligatorio attenersi.



Orari e turni di degustazione



Ore 18,00-20,00: primo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati;



Ore 20,00–22,00: secondo turno di apertura del banco d’assaggio al pubblico di enoappassionati.



Il costo della degustazione è di € 18,00 (Riduzioni: € 13,00 Soci Go Wine, € 16,00 Soci associazioni di settore che mostreranno all’accredito la tessera di iscrizione ad una delle associazioni). L’ingresso sarà gratuito per coloro che decideranno di associarsi a Go Wine direttamente al banco accredito della serata (benefit non valevole per i soci familiari). L’iscrizione sarà valevole fino al 30 giugno 2022.



PER GLI OPERATORI DI SETTORE: l’ingresso gratuito è confermato esclusivamente se seguito da una mail di riscontro da parte di Go Wine alla Vostra richiesta di accredito. In caso contrario non sarà possibile usufruire dell’omaggio ma sarà applicato il costo della degustazione riservato ai nostri associati, ad esclusione di chi presenterà l’invito gratuito messo a disposizione dalle aziende presenti in sala.