Motivi LO(VE)FT: il terzo episodio è un’ode all’amicizia, fra chiacchiere e look easy-chic

Giulia, Bea, Ilaria e Laura, protagoniste di Motivi LO(VE)FT, mini webserie ibrida che racconta una storia di amicizia anche attraverso abiti e accessori, si ritrovano in questo terzo episodio, all’insegna delle confidenze fra amiche.

Riunite per un aperitivo a casa di Giulia, le amiche trascorrono un po’ di tempo in compagnia cimentandosi in un gioco da vere BFF.



Così da un gioco di carte, sicuramente un po’ malizioso, riemergono bei ricordi del passato, della loro amicizia che dura da sempre.



Dalle confidenze amorose, come il primo bacio di Ilaria, alle paure nascoste, come quella molto insolita di Bea, le domande diventano uno spunto per parlare di sentimenti, ambizioni e incertezze.



“L’amicizia è il cassetto dei segreti più sicuro del mondo. Le amiche sono le uniche persone con le quali condividere la parte migliore di noi e quella che non vorremmo rivelare a nessuno. E quando decidiamo di farlo… significa che abbiamo trovato le amiche del cuore”, confida Giulia, la voce fuoricampo che ci accompagna dal primo episodio della web serie.



Il terzo episodio di Motivi LO(VE)FT esplora ulteriormente le sfaccettature dell’amicizia, un legame prezioso che si consolida attraverso non solo le occasioni speciali viste nelle puntate precedenti, come il primo appuntamento di Ilaria o il compleanno di Bea, ma anche attraverso dei semplici pomeriggi condivisi insieme, o delle serate festaiole, come suggerisce l’ultima domanda che Giulia fa a Laura.



Quale sarà dunque l'esperienza più folle che le amiche hanno passato insieme?



Una soirée fra amiche all’insegna del divertimento e dell’ironia che le protagoniste ricorderanno per sempre. Una serata spensierata per sole ragazze è l’esperienza folle a cui Giulia, Bea, Ilaria e Laura hanno deciso di dar vita. Per evadere, vivere con leggerezza e circondarsi di positive vibes only.



Un altro ricordo da conservare nel cassetto dei segreti e ricordare per sempre.



Per scoprire i look scintillanti co-protagonisti del terzo episodio, basta seguire i profili social di Motivi, dove le 4 amiche si scatenano a ritmo di musica, risate e outfit glam&fun in perfetto Motivi style.