Moto.it presenta MotoFestival MY2021 - Il primo Netflix delle moto - Dal 10 al 15 novembre 2020 online live e on demand

Moto.it presenta la quarta edizione del MotoFestival che quest’anno prende il nome di Model Year 2021. Tutte le novità della prossima stagione, i nuovi modelli di moto in arrivo o appe- na presentati, diventeranno i protagonisti di una piattaforma innovativa creata e realizzata sul modello di Net ix e di tutti i servizi di video on demand, in cui ogni marchio e prodotto sarà raccontato attraverso video e grande spazio sarà dato all’interazione degli utenti con le case e i brand. Non solo, un ricco palinsesto live darà voce alla passione per le due ruote, at- traverso talk, interviste ai piloti, approfondimenti, format collaudati e nuovi in perfetto stile Moto.it. Online dal 10 novembre 2020 su www.motofestival.it

MotoFestival MY2021 rappresenta una novità assoluta nel mondo delle due ruo- te: un’inedita piattaforma digitale interattiva e completamente gratuita, creata sul modello di Net ix, Prime Video e i servizi di contenuti Premium, fatta di mini- lm che avranno come interpreti i modelli in arrivo sul mercato tra la ne di quest’an- no e l’inizio del prossimo, raccontati con un originale story telling visuale e con le parole delle grandi rme di Moto.it.



Tutte le case motociclistiche e i brand di accessori hanno già aderito e quindi per gli utenti non ci sarà che l’imbarazzo della scelta: potranno selezionare i contenuti in base alle loro passioni e interessi, costruendo la loro personale esperienza di fruizione e soprattutto potranno interagire con le proprie aziende di riferimento con domande, dubbi e anche consigli, in diretta e senza ltri, prenotare un test ride o richiedere un preventivo.



Ogni prodotto avrà la propria stanza virtuale, chiamata PICOD - Product Is Con- tent On Demand - e sarà raccontato attraverso dei video e degli approfondimenti tecnici. Tante le novità come Ducati tra cui spiccherà Multistrada V4, BMW con le linee heritage e la regina GS e Honda con il Forza 750 o Triumph e Yamaha con le rispettive nuove Trident e MT-07 e MT-09solo per citarne alcune.

Ma anche esclusive e anteprime mondiali come lo speciale racconto di come nasce una MV Augusta realizzato direttamente nello stabilimento in cui viene costruita e assemblata. Non solo gli utenti potranno anche interagire con ospiti e giornalisti e intervenire nel contesto di un ricchissimo palinsesto editoriale - live e on demand - che dal 10 al 15 novembre, da mattina a sera, proporrà una serie di appuntamenti che mescoleranno attualità, passione, novità, approfondimenti, visioni sul futuro e sulla cultura delle due ruote, prove esclusive, interviste, in uencer, personaggi di primo piano del mondo moto e non solo. Ci saranno tante interviste ai piloti come Andrea Dovizioso, Pecco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Bernardi, e l’intervista doppia a Nicola Dutto, che corre ancora nonostante l’incidente del 2010 che l’ha reso paraplegico, e il motociclista solitario Simone Zignoli. E poi l’editorialista di Moto.it Nico Cereghini racconterà tutti gli anni passati da appassionato di moto e giornalista di due ruote.



Senza dimenticare i personaggi delle istituzioni legate al mondo moto, con la pa- rola che passerà al Presidente Con ndustria ANCMA Paolo Magri e al neoeletto al vertice della Federazione Motociclistica Italiana Giovanni Copioli. Come pure il lo diretto con gli assessori alla mobilità delle grandi città italiane che ci racconte- ranno le rispettive visioni su come ci sposteremo nel futuro prossimo e anteriore e a come le città cambieranno di conseguenza. E ancora tante autorità a livello mondiale nel campo della scienza e delle tecnologie applicate al settore delle due ruote, che daranno vita a talk destinati ad approfondire vari argomenti, dalla sicurezza in moto, al “con itto” elettrico VS combustibile, no al tema design, ad esempio Rodolfo Fascoli e Noisy Boy racconteranno l’evoluzione dello stile della Triumph dagli anni ‘90 ai nostri giorni.



Ci sarà spazio anche per l’intrattenimento con format nuovi o già collaudati, ogni giornata si aprirà con la Colazione con il dealer e poi la rubrica Pink Lane che in- daga il punto di vista delle donne sul mondo moto e non solo e le EICMA girls con le ombrelline più famose dei brand pronte a chattare con gli utenti, tra cui Fran- cesca Ferigo, Giorgia Pianta, Giorgia Capa e Elena Berlato. Il calendario dettagliato del palinsesto di MotoFestival sarà comunicato a breve su Moto.it. È già attiva la partnership con Radio Freccia, con tre puntate condotte da Jimmy D in cui sono ospiti Moreno Pisto, Nico Cereghini e Giovanni Zamagni e poi dal 10 al 15 novembre collegamenti telefonici in diretta dal MotoFestival e news sia on air che sui social di Radio Freccia.



Moto Festival MY 2021 vuole essere una grande festa per i motociclisti, pensata per raccontare a tutti gli appassionati le novità che secondo Moto.it lasceranno il segno nel prossimo anno.

“Il MotoFestival MY2021 per noi di AM Network rappresenta veramente un grande passo avanti nell’innovazione tecnologica delle nostre piattaforme e soprattutto nel modo di parlare e interagire con i nostri utenti che sono sempre più numerosi” - afferma Moreno Pisto brand & content manager di AM Network - “Puntiamo tutto sull’on demand e la personalizzazione senza mai abbandonare una caratteristica che ci ha sempre contraddistinto, ossia l’interazione e l’ascolto dei nostri lettori che saranno parte attiva del tto palinsesto del MotoFestival”.



CRM è l’editore che ha creato Moto.it, testata che dal 1997 ad oggi ha scalato le classi- che mondiali del ranking dei siti più visitati nel settore moto, attraverso lo sviluppo continuo di una piattaforma editoriale proprietaria capace di fornire informazioni e servizi per i motociclisti.

CRM nel 2017 ha festeggiato i primi 20 anni di Moto.it, un traguardo importante segna- to nel 2011 dalla nascita di un’altra testata - Automoto.it - portale dedicato alle auto che utilizza la stessa piattaforma di Moto.it e che con la sua rapida crescita ha consen- tito all’editore di accelerare la crescita sia in termini di traf co che in termini di fattura- to negli ultimi 5 anni.

CRM S.r.l., che da gennaio 2017 fa capo al socio unico Ippolito Fassati, può contare su un organico di circa 50 persone tra dipendenti e collaboratori e su alcuni asset esclusivi: una redazione molto attiva e autorevole, una rete di accordi editoriali esclusivi con alcune testate leader nei settori Sport, Turismo, Tecnologia, News e una community in rapida crescita composta da 490.000 iscritti su You Tube, oltre 1,7 milioni su Facebook e i pro li Instagram con più di 110.000 followers complessivi. Non da ultimo il ore all’oc- chiello del network è una sezione dedicata alla compravendita di auto e moto compo- sta da annunci con le garanzie delle Case: un servizio a 360 gradi, esclusivo nel mondo automotive che, sull’esempio di ciò che fa Amazon, diventa un vero supporto agli utenti che devono cambiare auto o moto.