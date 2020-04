“Movimento & Salute” a Venarotta e Palmiano diventa on line nel periodo del Coronavirus

Le lezioni saranno tenute dall’insegnante prof. Alessandro Esposto

“Movimento & Salute”, l’iniziativa che viene organizzata dall’U.S. Acli provinciale e dalle amministrazioni comunali di Palmiano e Venarotta col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 386/2019 (Misura 7), diventa on line.

Vista l’impossibilità di uscire di casa e vista comunque la necessità di svolgere attività fisica, è stata autorizzata la prosecuzione dell’intervento attraverso una serie di lezioni che saranno tenute dall’insegnante prof. Alessandro Esposto.

Le lezioni andranno avanti fino al periodo di sospensione dei corsi che venivano svolti settimanalmente a Castel San Pietro e Venarotta, nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Marche per sostenere la ripresa delle attività sportive nelle aree colpite dal sisma.

La partecipazione al progetto è gratuita. Le lezioni sono disponibili sul sito www.usaclimarche.com, sul canale youtube Unione Sportiva Acli Marche e sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.

Anche l’Organizzazione Mondiale della sanità, in questo periodo davvero difficile per la popolazione mondiale, consiglia di continuare a muoversi e ridurre il più possibile la sedentarietà. Proprio per questo, se non si può uscire, è altrettanto utile praticare esercizi in casa e con “Movimento & Salute”, grazie alla lezioni del prof. Alessandro Esposto, è possibile farlo.