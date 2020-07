Mr. André Cruz & Tiago Da Silva “Verão” è il nuovo singolo dei due brasiliani creatori della disciplina fitness “Ritmo do brazil”

Dopo più di 10 milioni di visualizzazioni raggiunte su Youtube col singolo “Eu To Maluco", i due cantanti e fitness creator lanciano in radio per Universal Music, il pezzo realizzato con la collaborazione di Giada Agasucci di Amici 13 e Cesareo degli Elio e Le Storie Tese.

In radio dal 10 luglio



“Verão” di Mr. André Cruz e Tiago Da Silva è un pezzo fresco ed estivo dal ritmo travolgente, realizzato con la collaborazione di Giada Agasucci di Amici 13 (nel canto) e Cesareo degli Elio e Le Storie Tese (alla chitarra). La produzione esecutiva è della Zoom Production, quella artistica è di Ettore Diliberto, che si è occupato anche degli arrangiamenti e del mix. L’etichetta è Universal Music.



Il brano sposa il “Ritmo Do Brazil”, ovvero la fusione tra Brazuca Fitness e Sambafit Official, due discipline fitness brasiliane, tanto diverse quanto complementari, create rispettivamente da Mr. André Cruz e Tiago Da Silva. Questo mix esplosivo ha saputo regalare agli appassionati della danza e del fitness, il meglio della cultura brasiliana.



Radio date: 10 luglio 2020

Etichetta: Universal Music



BIO - MR. ANDRÈ CRUZ

Mr. Andrè Cruz nasce a Brasilia nel 1979. Inizia a danzare all’età di 14 anni e nel 2000, dopo aver preso accordi con il Circo Lidia Togni, inizia la sua carriera di coreografo e primo ballerino per il gruppo di danza del circo stesso. Continua poi come istruttore e coreografo presso alcune palestre e villaggi in Sicilia (dove tuttora vive), iniziando a creare alcune discipline tra le quali Lambaxè e Tribal-Gym, che presenterà sul palco Crunch al Festival del Fitness di Firenze nel 2006. Entra nel circuito del fitness internazionale, partecipando ad importanti convention ed eventi in Italia ed in Europa come il Rimini Wellness e Fibo (Germania). È l’inventore del Brazuca Fitness (un mix di movimenti classici delle ginnastiche, movimenti e ritmi tribali, movenze classiche delle danze brasiliane e afro, movenze ricavate da alcuni passi delle arti marziali brasiliane come la capoeIra e il maculelê). In ambito musicale, incide i brani “Princesa do Brasil”, “Sambatuca”, “Gatinha”, “Negao Marrento”, “Eu To Maluco” (più di 1milione di visualizzazioni su yt https://bit.ly/31ORzis). A luglio 2020 arriva in radio “Verão”, singolo realizzato con Tiago Da Silva.



BIO - TIAGO DA SILVA

Tiago Da Silva nasce nel 1984 nella metropoli di San Paolo, in Brasile. Fin da piccolo, con la musica nel sangue, segue le orme del padre in quella che è la passione di famiglia: il Carnevale. Cresce come musicista, seguito dal padre Luiz e dal maestro Higor, fino a diventare percussionista professionista. È un profondo conoscitore della cultura brasiliana e si è sempre dedicato alla composizione di ritmi travolgenti per il Carnevale di San Paolo. Con la Scuola Tatuapè (di un quartiere di San Paolo), ha partecipato ad innumerevoli sfilate nel Sambodromo, l’ultima nel febbraio 2018, come “mestre” di percussioni. Nel tempo libero si dedica allo sport nazionale del suo paese, diventando un calciatore professionista. Si trasferisce così prima in Argentina e poi in Italia (ora vive in Abruzzo), dove inizia la sua scalata nel mondo dello sport. Con il Brasile nel cuore e la famiglia lontana a fargli da sostegno, decide di unire le sue più grandi passioni, la cultura brasiliana e il fitness. È l’inventore del Sambafit Official (un’attività energizzante che fonde il meglio del cardio fitness con passi tecnici selezionati di danza brasiliana). La passione per la musica porta Tiago ad incidere alcuni brani musicali come “Eu To Maluco” (più di 1milione di visualizzazioni su yt https://bit.ly/31ORzis), “Acadêmicos do Tatuape”, e infine, “Verão” col collega Mr. Andrè Cruz.





